30萬手槍哪裡來？日15歲高中生爆頭自盡疑點重重　警疑涉暴力集團

▲少年被家人發現倒臥在2樓房間內。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京八王子市8日上午8時發生一起15歲高中生在自家持手槍爆頭自盡的事件，警方原先認為此案為單純的自殺事件，不過經調查後竟發現，死亡的男高中生使用的手槍市價高達30萬日幣（約新台幣8.2萬元）以上，懷疑可能是從暴力集團手中取得，目前已就此方面介入調查。

綜合日媒報導，這名男學生事發當日早上7時半左右被媽媽叫起，約莫半小時之後，家人就突然聽到「砰！」的聲響，沒想到一進房內竟發現男高中生頭部爆血倒地，身旁還有一把銀色手槍。家屬報案後將男學生送醫搶救，不過最後仍不治身亡。

據了解，該名男學生平時與母親、姊姊同住，因身體狀況不佳，自國二開始就沒有去學校上課，並在今年春天進入通信制學校就讀（一周只需到校1至5天），然而後來疫情爆發，因此也未到校上課，僅在5月初起透過遠距教學上課。該學生所就讀的通信制高中1日重新開放到校上課，不過他只上了一天，就以腹痛為由，請假在家休息。

警方表示，男學生只開了一槍，而那一槍直接貫穿頭部致命。據相關人士透露，警方認為，高中生應該不可能使用手槍自戕，因此曾就他殺方向調查過。男學生使用的是銀色美國製手槍，目前警方正在就該手槍的口徑與是否經過改造，進行鑑定。

相關人士說，該手槍在市場上可以賣到30萬日幣（約新台幣8.2萬元）至50萬日幣（約新台幣13.7萬元），就算有人賣給死者，金額也非高中生可以承擔。雖然從男學生的電腦或是手機可能可以鎖定入手槍枝的管道，但是就算能在網路上查到相關資訊，高中生也不太可能買得起手槍，因此不排除是透過暴力集團取得。

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