國光生技5月營收年增7.59%　新冠疫苗量產超前部署





▲國光生技董事長詹啟賢。（圖／記者湯興漢攝）



記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）今（9）日公告5月自結營收634萬元，較去年同期成長7.59%。國光生技表示，例行性歲修結束後，產能已按生產計劃陸續開出，除破傷風疫苗外，海外四價流感疫苗訂單也陸續生產及出貨，並預計在第3季完成公費四價流感疫苗的生產。

國光生技表示，目前在新冠肺炎（COVID-19）疫苗研發上的進度明確，預計在第3季進入第一期人體臨床試驗，同時也積極與國內藥政法規單位溝通，希望比照國際EUA緊急使用規範，加快數據審查時程。

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國光生技指出，針對外界關心的新冠疫苗量產規劃，國光除了尋求生產合作夥伴外，已開始進行第二條無菌針劑充填線擴充計畫，預計明年下半年開始啟用量產，未來不管是在流感疫苗市場供應，還是新冠疫苗量產需求，國光生技新產能都能充份供應。

法人分析，國光生技目前無菌針劑一條充填線的年產能是2500萬劑，但由於替換充填產品需停產一段時間進行產線清洗，故實際最大年產出量約為1800萬劑，但國光生技去年已完成22億元的現金增資，其中7億元用來建置新的充填產線，估計2021年建置完成後，將可逐年提高無菌充填產能。

法人預期，國光生技隨著產能提升，充填產品的排程將更有效率，故最大實際產出量/產能的比率將可有效提升，並在現有的客戶佈局規劃及全球對新冠疫苗的潛在需求下，新廠擴建完成的效益可急速顯現。

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