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25歲男師逛同志夜店「引爆80人確診」！親友曝悽慘下場：被獵巫到得憂鬱症

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記者羅翊宬／編譯

南韓仁川25歲補習班數學講師，上月初造訪首爾梨泰院同志夜店後染疫，不料卻在疫調初期對衛生人員隱瞞職業與身份、路徑，造成包括學生、計程車司機、家長等80多人接連感染，在入住負壓病房後透過電視、網路媒體得知消息後深感愧疚，即便如今已痊癒，卻走不出陰霾，至今仍在醫院內飽受憂鬱症折磨。

《朝鮮日報》指出，他在住院期間長期透過電視、網路社群接收資訊，深知自己受全國媒體攻擊，還遭譏笑為「愛說謊的講師」，甚至被仁川市政府以傳染病預防法提出刑事告發，未來得面臨警方調查。在多重侮辱、加上造成80多人染疫的愧疚感下，內心無法負荷如此沉重的壓力，導致即便5日已宣告康復，卻得在醫院內接受憂鬱症治療。

▲▼首爾梨泰院5月初爆發夜店大批群聚感染。（圖／CFP）

▲補習班25歲男師初期隱匿身份，造成梨泰院夜店群聚案共計80多人染疫。（圖／CFP）

周遭親友表示，該講師目前就讀大四，就算未來出院，可能也承受不住國內輿論獵巫式的攻擊，終生無法重返校園，甚至選擇輕生，「他有可能無法挺過這關，其實先前他曾因無法接受自己的性傾向，而有過幾次的輕生紀錄。」

據悉，該講師雖然讀的不是數學系，但在數學教育領域上卻有獨特的天賦。確診前除了在仁川彌鄒忽區一間補習班任教外，還身兼松島某家族的國一生家教老師；而仁川一名曾任職政府情報機構的名望人士，其孫女也受他指導，幸好祖孫倆篩檢結果為陰性。

該講師另一名朋友十分擔憂，「希望他能挺過這次難關，雖說他確實該受處罰、也欠下該努力還的債，但這些都得在活著的時候才能完成不是嗎？」

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