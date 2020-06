17歲孕婦遭剖肚取嬰...焦黑遺體丟路邊塑膠袋　不孕女：怕丈夫離開我

▲墨西哥一名女子為了得到小孩,竟然殘忍殺害孕婦。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

墨西哥一名女子因為自己不能懷孕,竟然殘忍殺害一名17歲孕婦,還將剖肚取出的嬰兒假裝是自己所生,由於孕婦的遺體後來被當地居民發現,警方追查後才讓真相曝光,而她痛下毒手的理由只是因為不想被丈夫拋棄。

英國《每日郵報》5日報導,普拉亞德爾卡曼市(Playa del Carmen)警方上月30日接到報案,有民眾在人行道上一塑膠袋中發現一名17歲女性焦屍,對方已經懷孕7個多月,腹中的小孩卻離奇消失,追查發現案件與一名叫做胡安妮塔(Juanita C.)的女性有關。

警方表示,胡安妮塔假意邀請17歲孕婦到她位於索利達麗達特市(Solidaridad)的家中作客,卻拘禁對方不讓離開,用石頭把人砸昏後殘忍殺害,男嬰由於是早產兒狀況十分虛弱,便謊稱是自己的孩子送去醫院,然而醫生發現她根本沒有懷孕而報案。

醫生表示,男嬰送醫後雖然已積極治療,然而目前仍未脫離危險狀態,而胡安妮塔被金塔納羅奧州(Quintana Roo)當局以殺人罪名進行起訴,罪成將面臨50年刑期。



