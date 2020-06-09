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17歲孕婦遭剖肚取嬰...焦黑遺體丟路邊塑膠袋　不孕女：怕丈夫離開我

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孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）

▲墨西哥一名女子為了得到小孩，竟然殘忍殺害孕婦。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一名女子因為自己不能懷孕，竟然殘忍殺害一名17歲孕婦，還將剖肚取出的嬰兒假裝是自己所生，由於孕婦的遺體後來被當地居民發現，警方追查後才讓真相曝光，而她痛下毒手的理由只是因為不想被丈夫拋棄。

英國《每日郵報》5日報導，普拉亞德爾卡曼市(Playa del Carmen)警方上月30日接到報案，有民眾在人行道上一塑膠袋中發現一名17歲女性焦屍，對方已經懷孕7個多月，腹中的小孩卻離奇消失，追查發現案件與一名叫做胡安妮塔(Juanita C.)的女性有關。

警方表示，胡安妮塔假意邀請17歲孕婦到她位於索利達麗達特市(Solidaridad)的家中作客，卻拘禁對方不讓離開，用石頭把人砸昏後殘忍殺害，男嬰由於是早產兒狀況十分虛弱，便謊稱是自己的孩子送去醫院，然而醫生發現她根本沒有懷孕而報案。

醫生表示，男嬰送醫後雖然已積極治療，然而目前仍未脫離危險狀態，而胡安妮塔被金塔納羅奧州(Quintana Roo)當局以殺人罪名進行起訴，罪成將面臨50年刑期。
 

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