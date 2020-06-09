新婚夜妻拒絕圓房！「用手幫解決」後隔天竟落跑…夫報警才知娶了男人

▲阿木報警找人竟然發現「新婚妻子」是個男人。（圖／翻攝自facebook／China Press）

實習記者崔子柔／綜合報導

結婚一天老婆跑了！印尼一名男子日前開心娶老婆，沒想到新婚妻在新婚夜竟然拒絕「行房」，只願意用手幫他解決後就睡了，沒想到隔天起床卻發現新婚妻落跑了，報警後才發現，原來才剛娶的老婆是個「男兒身」。

根據馬來西亞《中國報》報導，事件發生在印尼，新郎是31歲的阿木，新娘是25歲的小蘇，2人是透過社交軟認識。阿木表示，第一次見到小蘇就產生無限的愛意，才馬上決定要結婚。2人是在今年的6月2日閃電結婚，小蘇自稱是孤兒，所以婚禮當天沒有女方親屬前來，只有村長作為代表，並與男方家屬共同見證「婚姻在宗教上是有效的」。

婚禮結束後迎來的就是洞房花燭夜，阿木說，當他嘗試親吻小蘇時就發現對方的遲疑，原本以為是因為太緊張，後來發現小蘇的胸部也是平的，但他也不在意，想繼續下去時竟被一把推開，他察覺到小蘇已經全身顫抖，就說「如果你還沒準備好，我今天可以睡地板」，小蘇聽了就要他好好躺在身邊，用手替他解決之後才睡去。

隔天起床後，阿木發現小蘇已經不在家裡，鄰居則指在凌晨時就看見小蘇離開。阿木無奈之下只好報警，在警方查詢後竟發現，小蘇其實是個男人，而且他也有女朋友，目前仍在調查騙婚目的。

▲阿木的新婚妻子竟然是個「男人」，且對方還有女朋友，讓阿木相當崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）