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天價車禍！亮黃色藍寶堅尼上路…轉彎追撞「同款同色」藍寶堅尼

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▲新加坡藍寶堅尼追撞藍寶堅尼（圖／翻攝自Facebook／SG Road Vigilante - SGRV）

▲新加坡7日發生一起「藍寶堅尼」追撞「藍寶堅尼」的車禍意外。（圖／翻攝自Facebook／SG Road Vigilante - SGRV）

記者吳美依／綜合報導

新加坡7日發生一起「天價車禍」，一輛亮黃色藍寶堅尼Aventador S行經三巴旺路（Sembawang）時突然轉彎，直接追撞前方車輛，巧合的是，受害車竟同樣也是亮黃色藍寶堅尼Aventador S。據悉，意外撞擊導致前車漏油，後車輕微損傷，幸好兩名駕駛都沒有受傷。

 一名目擊者當時正好站在陽台，看見完整車禍經過。他說，那兩輛亮黃色藍寶堅尼Aventador S正在三巴旺路等待轉彎，排在後面的那一輛車卻突然前進、轉彎，直接撞上前方車輛。

7jun2020 sembawang road #SKW27Y yellow lamborghini aventador S was involved in an accident. previously caught on...

SG Road Vigilante - SGRV 發佈於 2020年6月7日 星期日

目擊者回憶，「引擎室幾秒鐘之內就冒煙起火。我開始感到驚慌，想著它會著火或爆炸。幸運的是，火勢一陣子以後就熄滅了。」拖吊車稍後到場，後車似乎只受到輕微損傷，但前車被移開以後，在地上留下一大灘油漬，引擎似乎受到嚴重損害，出現漏油現象。幸運的是，兩名駕駛都沒有受傷。

汽車資訊網站Driven寫道，新加坡汽車稅高昂，有錢人才可能擁有汽車，這種等級的超跑更是極為罕見，兩輛價值60萬美元的藍寶堅尼互撞，更是引發熱烈討論。

24may2020 newton circus #SKW27Y yellow lamborghini aventador previously pink and loud https://www.facebook.com/1631826980245346/posts/2070444216383618/?vh=e&d=n dash into the roundabout from scotts road without checking for coming traffic.

SG Road Vigilante - SGRV 發佈於 2020年5月25日 星期一

臉書粉絲專頁「SG Road Vigilante - SGRV」不僅紀錄了這一場「天價車禍」，不久前也才分享另一段亮黃色藍寶堅尼Aventador的影片。那一名駕駛5月24日在紐頓（Newton Circus）橫衝直撞地飆速，完全不注意周遭路況，甚至讓另一輛車差點撞上。

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