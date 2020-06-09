「黑人的命也是命」　 CNN：黑人遭槍殺機率是白人的3倍

▲黑人維護自身的權益，以「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）為口號，集體出現示威活動。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

「佛洛伊德之死」引發全美示威，浪潮擴及全球，不僅凸顯種族歧視問題，更體現出美國警察暴力的事實。對此，美國司法統計局（Bureau of Justice Statistics）數據指出，警察在逮捕行動中導致死亡的數字遠遠高於其它已開發國家，而黑人被警察槍斃的可能性是白人的三倍。

根據CNN報導，司法統計局數據指出，美國警方於2015年6月至2016年3月期間，在逮捕行動以及拘留過程中，共造成1,348人身亡，也就是說，平均每月至少有135死亡例，每天至少4死亡例，而同一時間，澳洲僅有21人在逮捕或拘留中身亡。

▲佛洛伊德之死不僅影響全美，甚至英國都有示威活動。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）

根據聯邦調查局（FBI）紀錄顯示，警察於2018年一項「正當行為」中槍殺了407人，比往年有所下降，但這個數據遭到許多人權組織以及新聞機構的質疑，比如《華盛頓郵報》直接公佈數據，表明警方在2019年時共槍射1,004人，而「警察暴力地圖」則統計出，警察去年共槍斃1,099人。值得一提的是，德國警察2018年擊斃11人，瑞典擊斃6人，英國3人，紐西蘭1人。

此外，根據《美國健康雜誌》2016年發表的一項研究指出，黑人被警察使用武力的可能性是白人的三倍，截至目前，暫時沒有國家可以進行對比，而黑人儘管只佔美國總人口八分之一左右，但監獄中卻佔了三分之一，雖然英國和加拿大也遭遇類似的問題，但規模還是不如美國。