　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「黑人的命也是命」　 CNN：黑人遭槍殺機率是白人的3倍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲佛洛伊德之死不僅影響全美，甚至英國都有示威活動。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）▲黑人為維護自身的權益，以「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）為口號，集體出現示威活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲黑人維護自身的權益，以「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）為口號，集體出現示威活動。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

「佛洛伊德之死」引發全美示威，浪潮擴及全球，不僅凸顯種族歧視問題，更體現出美國警察暴力的事實。對此，美國司法統計局（Bureau of Justice Statistics）數據指出，警察在逮捕行動中導致死亡的數字遠遠高於其它已開發國家，而黑人被警察槍斃的可能性是白人的三倍。

根據CNN報導，司法統計局數據指出，美國警方於2015年6月至2016年3月期間，在逮捕行動以及拘留過程中，共造成1,348人身亡，也就是說，平均每月至少有135死亡例，每天至少4死亡例，而同一時間，澳洲僅有21人在逮捕或拘留中身亡。

▲佛洛伊德之死不僅影響全美，甚至英國都有示威活動。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）▲黑人為維護自身的權益，以「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）為口號，集體出現示威活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛洛伊德之死不僅影響全美，甚至英國都有示威活動。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）

根據聯邦調查局（FBI）紀錄顯示，警察於2018年一項「正當行為」中槍殺了407人，比往年有所下降，但這個數據遭到許多人權組織以及新聞機構的質疑，比如《華盛頓郵報》直接公佈數據，表明警方在2019年時共槍射1,004人，而「警察暴力地圖」則統計出，警察去年共槍斃1,099人。值得一提的是，德國警察2018年擊斃11人，瑞典擊斃6人，英國3人，紐西蘭1人。

此外，根據《美國健康雜誌》2016年發表的一項研究指出，黑人被警察使用武力的可能性是白人的三倍，截至目前，暫時沒有國家可以進行對比，而黑人儘管只佔美國總人口八分之一左右，但監獄中卻佔了三分之一，雖然英國和加拿大也遭遇類似的問題，但規模還是不如美國。

ET快訊
冷暖氣24hrs沒關！人妻忍痛一步驟　1.3萬電費變2275
全昭旻遭連署退出、詛咒全家　《RM》把觀眾留言板關了
獨／罷捷連署書堆「這麼高」超過101　第二天破1.2萬份！領
快訊／韓國瑜決定不提罷免無效訴訟　尊重人民的意志
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

17歲孕婦遭剖肚取嬰...焦黑遺體丟路邊塑膠袋　不孕女：怕丈夫離開我

天價車禍！亮黃色藍寶堅尼上路…轉彎追撞「同款同色」藍寶堅尼

「黑人的命也是命」　 CNN：黑人遭槍殺機率是白人的3倍

美國「羅斯福號」航母400兵血清檢測　60％有新冠抗體

GG差點被咬！2公尺大蟒蛇突從「馬桶」竄出頭...他嚇歪急逃

快訊／石垣市正式提案釣魚台更名「登野城尖閣」！保釣爭議再現

來自外星文明？科學家再度發現神秘快速電波爆發模式　週期157天

川普又被打臉！美司法部長曝「總統進入地下碉堡」真正原因：安全考量

川普星星被放狗屎！好萊塢星光大道遭示威者噴黑漆破壞

已婚公務員深夜「車內半裸談公事」　口吐白沫昏倒...下場超悲劇

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

《做工的人》曾珮瑜得知「200萬真相」爆哭　結局彩蛋曝光...柯叔元開心載李銘順

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

17歲孕婦遭剖肚取嬰...焦黑遺體丟路邊塑膠袋　不孕女：怕丈夫離開我

天價車禍！亮黃色藍寶堅尼上路…轉彎追撞「同款同色」藍寶堅尼

「黑人的命也是命」　 CNN：黑人遭槍殺機率是白人的3倍

美國「羅斯福號」航母400兵血清檢測　60％有新冠抗體

GG差點被咬！2公尺大蟒蛇突從「馬桶」竄出頭...他嚇歪急逃

快訊／石垣市正式提案釣魚台更名「登野城尖閣」！保釣爭議再現

來自外星文明？科學家再度發現神秘快速電波爆發模式　週期157天

川普又被打臉！美司法部長曝「總統進入地下碉堡」真正原因：安全考量

川普星星被放狗屎！好萊塢星光大道遭示威者噴黑漆破壞

已婚公務員深夜「車內半裸談公事」　口吐白沫昏倒...下場超悲劇

後疫情時代新選擇！北富銀推「奈米投」智能理財　投資金額破18億

路口等左轉…後方騎士「跨雙黃線超車」閃不及　砰！他噴飛倒地

台中東區建成路地下道走入歷史　明起封閉195天

快找出「災害歷史時刻」經典照！　總額6萬獎項讓網友帶回家

金門爆軍用廢電池「深埋土中」　環保局：已協調軍方協調處理中

《天堂M》首次舉辦電競規模實況賽　號召台港澳血盟搶奪參賽權

小孩突臉歪、四肢無力！醫慘揭「1疾病」家長慟...治療後仍有後遺症

史上首度！捷克參院議長宣布「今年8月底訪台」　游錫堃讚：我們台灣見！

小鏟屎頒「好寶寶貼紙」　她開門見3主子滿臉無奈：安靜沒好事

玉山盃／個人獎名單吳秉恩MVP　 U18培訓36人12日出爐

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

國際熱門新聞

即／北韓「切斷並廢除」與南韓一切通訊聯絡

中抗疫白皮書自誇　譚德塞沉默乾坐10秒

全球「最安全國家」台灣跌至16名

日女偶像正面「渾圓胸型全看光」　

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

哈佛：武漢去年秋天就爆發疫情

白人警首出庭保釋金額曝！佛洛伊德家鄉辦哀悼會

即／韓法院裁定　不予羈押李在鎔

憂鬱症公公激戰媳婦　她恥度大開偷腥：他很棒

北韓清晨嗆斷兩韓聯絡管道　南韓證實：電話被拒接

美警多暴力　每月135人被捕後死亡

國小女童遭71歲外公感染，憂病毒校園擴散

那指「創收視紀錄」　美股齊漲

安德魯王子：已向美提協助調查意願

更多熱門

相關新聞

羅斯福號400兵檢測　60％有新冠抗體

羅斯福號400兵檢測　60％有新冠抗體

《路透社》獨家指出，美國羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航空母艦上的400名士兵，接受新冠肺炎血清檢測後，竟有60％的人對病毒有抗體。

美機越台領空　專家：支撐台灣

美機越台領空　專家：支撐台灣

美司法部長曝川普進碉堡真正原因

美司法部長曝川普進碉堡真正原因

台積電帶下游廠商赴美　專家：對台衝擊不大、可促進台美貿易

台積電帶下游廠商赴美　專家：對台衝擊不大、可促進台美貿易

川普星星被放狗屎！好萊塢星光大道遭示威者噴黑漆破壞

川普星星被放狗屎！好萊塢星光大道遭示威者噴黑漆破壞

關鍵字：

佛洛伊德之死美國司法統計局種族歧視警察暴力北美要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

巫苡萱長髮撩起「巨胸正面」被看光！

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面