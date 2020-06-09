台積電帶下游廠商赴美　專家：對台衝擊不大、可促進台美貿易

▲台積電今召開股東會宣布將邀下游廠商赴美。（圖／CFP）

記者余弦妙／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）今（9）日召開股東會，會中董事長劉德音指出，將找下游廠商一同赴美，對此中經院WTO及RTA研究中心副執行長李淳分析，這項決定是原本就可預期，短期內對台灣半導體產業並不大。

李淳表示，台積電要把下游廠商一起帶去美國這件事本來就不意外，因為不只是半導體，幾乎所有產業的供應鏈都會是靠上下游一起配合，單一業者是無法順利運作的，台積電這個決定也是合理。

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對於台灣半導體的衝擊多少，李淳則說，短期內的影響算是相當微幅，主要是台積電目前要到美國亞利桑那州蓋的廠產能預估是2萬片/月，因此會帶走的供應商也不會到太顯著，台積電在台灣的廠月產能都是超過2萬片，以台積電體系來看這只能算是中小型的廠。

李淳也強調，就算台積電帶走了下游廠商，但依照產能的狀況來看，暫時還不會衝擊到台灣半導體產業鏈。

至於對台灣是否會有好處，李淳說，這有兩個層面，首先台積電到美國設廠會帶動台美貿易，將來會有部分零組件要從台灣進口；再來有機會促進台美科技產業部分的交流，或許美國本地的供應商會加入這個供應鏈，這也大大提升台美雙方廠商的了解與整合，雖然不見得會出現相當大的幫助，但相互了解總是好事。

最後，李淳也說，雖然到美國設廠對台灣還是有些許影響，但這其實最大的效益就是可以促進台美雙方的貿易。

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