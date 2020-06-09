雙北三鐵共構車站　一站被譽「房市明日之星」

▲三鐵共構站當中的南港車站，交易量最大。（圖／記者賴文萱攝）

交通機能對通勤族來說，是購屋一大考量，在雙北市地區有3個站點為三鐵共構車站（台鐵、高鐵、捷運），業者指出，「交通帶來人流，人流帶來活水」，南港車站因具備三鐵共構的交通優勢，加上重大建設不斷進駐，吸引許多企業插旗，帶入大量就業人口，替房市增添動能，被譽為房市的明日之星。

雙北市擁有「三鐵共構」轉運樞紐的車站，分別為台北車站、南港車站和板橋車站，永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計近1年三鐵共構站周邊住宅價量，由「南港車站」以766筆交易拿下冠軍，公寓均價每坪47.9萬元、大樓均價每坪61.1萬元。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，2015年政府推動東區門戶計畫，讓南港吸引各大知名企業、科技大廠、飯店和商場進駐，如美商3M、聯強國際、IBM、三井LaLaport、六福萬怡酒店，帶入大量就業人潮，增添房市動能，且房價又相對北市蛋黃區親民，獲得置產族及在南港工作的購屋族青睞。

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交易排行第2名的是台北車站418件，公寓每坪52萬元、大樓每坪68.3萬元。謝志傑說明，台北車站位處台北市最核心位置，匯集台鐵、高鐵、淡水線、板南線及機場捷運線，周邊商圈發展成熟，如京站百貨、新光三越、微風北車，同時緊鄰中山商圈及西門商圈，加上近年台北市政府力推西區翻轉，眾所矚目的雙子星開發案也於去年簽約啟動，帶動周邊房市。

▲雙子星開發案於去年簽約啟動，可望帶動周邊房市。（圖／記者楊亞璇攝）

至於新板特區，因地段絕佳、豪宅群聚，房價與周邊住宅有所區別，平均價格約每坪50~70萬元，近1年有交易的指標建案包括「橋峰」、「畫世紀」、「國家世紀館」、「超級F1」、「馥華雲鼎」等。