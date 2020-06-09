大樂透端午加碼今開跑！彩券行預估買氣可增2至3成　「零確診」牌最熱門

▲今年端午加碼大樂透今天加碼100組100萬元獎項，保證頭獎1億元，吸引不少民眾試試手氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

大樂透端午加碼今（9）日登場，除了保證頭獎1億元外，特別加開100組100萬元獎項，吸引不少民眾想要以小搏大，加碼花350元包牌拚中大獎，彩券行預估買氣可望增加2至3成。

飛來發彩券行表示，今天是大樂透加碼開跑的第一天，買彩券除了可對頭獎等獎項外，還可對百組百萬，因此預估買氣可望提高2至3成。至於彩迷關注大樂透近期熱門的號碼，目前仍以「零確診牌」最夯，也就是號碼中出現0的數字，像是01至09，或是10、20、30、40等號碼。

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台灣彩券公司端午節加碼活動開跑，其中最受民眾歡迎的大樂透，今天加開百萬百組獎項，總加碼獎金1億元，也就是說，民眾購買今天當期開獎的大樂透，除了可對例行開獎的頭獎至普獎之獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號，就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，100萬元獎金則依中獎注數均分。

若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至7月10日活動結束為止，這次活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。

飛來發彩券行指出，每逢過節期間，台彩以往都會推出加碼活動，這次端午也不例外，讓平常有在花50元買彩券的民眾，更有意願加碼花350元包牌的方式，提高中獎機率，至於平常沒在買彩券，但碰到加碼活動的人，也會願意以小搏大。

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