2020台灣銀行業報告　聚焦純網銀、新冠肺炎帶來的衝擊

▲純網銀、新冠肺炎對經濟衝擊，都是2020銀行業經營的挑戰。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

KPMG安侯建業會計師事務所今（9）日發布《2020台灣銀行業報告》，KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟表示，2020銀行業經營聚焦討論議題包含純網銀、綠色金融、新冠肺炎所帶來全球經濟衝擊與企業與供應鏈帶來的風險等，都是銀行業應正視的議題。

3純網銀下半年加入市場 傳統銀行須迎戰自動化服務

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其中最為外界所關心的是，今年下半年將有三家純網銀加入市場，包含樂天國際商銀、將來銀行以及連線銀行，傳統銀行勢必要積極備戰，傳統銀行應會運用過去幾年投入在金融科技的基礎上，更努力將新興科技與實際環境有效結合。

根據2019KPMG CIO調查報告發現，未來五年各產業勞動力自動化超過一成以上，其中金融服務業比率為53%，高於全球所有產業平均的43%，在調查的17各產業中名列第三。

值得注意的是，新興科技的運用會帶來新興風險，對監理機構具一定壓力，銀行的法令遵循與風險管理等部門更充滿挑戰，適度運用科技並跟隨數位轉型而演變，可協助公司營運的風險控管更具效益。

新冠肺炎衝擊 銀行業利息收入與違約風險雙頭難

新冠肺炎（COVID-19）是2020年必須面對的挑戰，吳麟指出，受到疫情影響，全球各產業與經濟明顯遭受到打擊，對於本國銀行來說，國內與海內外營運都面臨不小的挑戰，疫情衝擊供應鏈的需求，多數企業營運面臨營運危機，會使銀行業違約風險上升、利息收入受到壓縮。

民眾投資與消費活動減少，銀行財富管理與支付相關的手續費收入或將受到拖累。吳麟認為，台灣央行已跟隨歐美國家降息，且政府亦積極紓困協助，應有助於緩和疫情對產業的衝擊，但若疫情持續至下半年，銀行業面臨的授信與流動性風險可能更加提高，營運面壓力亦會加大。

除了新興科技、數位化服務以及新冠肺炎所帶來的衝擊外，世界正發展的趨勢包含綠色金融發展，銀行也不可能置身事外，應該正視的議題。