台股收盤小漲26點！蘋概三王不同調　指數險守10600點關卡

▲台股終場收在11637點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (9) 日未隨美股漲勢，早盤在蘋概三王、台塑四寶等權值股拖累下，一度跌至最低跌至 11537 點，不過後來中小型股接棒撐盤，跌幅收斂，盤中高點來到11640點，終場收在11637點，上漲26點或0.23%，成交量1744.53億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以319元作收、上漲0.31%；鴻海（2317）以79.50元作收、下跌0.25%；股王大立光（3008）以4390元作收、下跌0.68%。

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大型權值股方面則是微幅上漲，台塑四寶、國泰金、聯發科漲幅約在0.24%~1.05%之間。

今日上市各類股以汽車類股表現最佳，上漲2.54%，其次是生技類股及玻璃類股，分別上漲1.89%及1.05%，表現較差者為光電類股，下跌0.64%。

台新投顧副總黃文清指出，今日台股的震盪還是維持一定表現，代表資金還在市場，並沒有出現多頭潰散現象，只不過是漲多獲利回吐賣壓，至於類股部分，電子股明顯比較弱，傳產較強，由於內需消費族群受到解封利多，觀光類股表現亮眼，目前資金輪動中，只要外資持續買超，台股還有機會往上攻。



展望後市，黃文清表示，現在許多類股已經漲多，再加上類股輪動快速，加深投資人選股的難度，因此建議可留意外資動向，買了哪些個股，在配合除權除息和高股息行情，挑選優質且基期相對低的個股。

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