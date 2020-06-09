來自外星文明？科學家再度發現神秘快速電波爆發模式　週期157天

▲依據先前觀察，當有快速電波爆發反覆出現時，通常與災難性恆星事件有關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

研究指出，天文學家再度發現神秘的太空「快速電波爆發」（Fast Radio Bursts，或稱FRB）存在規律活動模式，正是2016年就被發現的「FRB 121102」，它的週期為157天，涵蓋90天電波爆發以及67天的沉默期。

CNN報導，快速電波爆發在2007年首度被發現，但直到2016年，天文學家們才發現部分快速電波爆發重複出現，且能發射短、有能量的無線電波，但造成電波爆發的實際原因現仍有待確認。

今年1月，天文學家發現「FRB 180916.J0158+65」的活動模式具規律性，每16.35日會爆發一次，每次為期4日，期間每小時會爆發1至2次，隨後進入12天的沉默期。如今，專家們發現了第2個具重複性的快速電波爆發「FRB 121102」，電波爆發期為90天，隨後進入67天的沉默期，整個週期長157天。

▼該研究7日發表於皇家天文學會月報（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）。

The team has discovered that emission from the FRB known as 121102 follows a cyclic pattern, with radio bursts observed in a window lasting approximately 90 days followed by a silent period of 67 days. The same behaviour then repeats every 157 days. https://t.co/CaPw9zdgWC — The Holographic Universe (@TheUniverseTLDR) June 8, 2020

曼徹斯特大學天文學家博士後研究員菈杰偉德（Kaustubh Rajwade）表示，「找到類似這種的模式，也是揭露快速電波爆發來源的重要線索，且具有週期性的特色也是告訴我們，產生快速電波爆發的來源有可能正處在另一個天體的運行軌道上。」

研究人員表示，FRB 121102活動週期比FRB 180916最少長10倍，這也意味著週期潛在範圍很廣。此外，科學家們也想要找到其他重複的快速電波爆發，確認是否也有活動週期存在，同時觀察FRB 121102的模式會不會隨著時間改變。菈杰偉德說，「這些問題的答案都將讓我們更接近快速電波爆發的真正來源。」

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