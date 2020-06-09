特斯拉收盤股價949.92美元再創歷史新高　5月在中國大陸銷售大增205%

▲中國五月份銷量激增兩倍，特斯拉股價創收盤歷史新高。（圖／達志影像／美聯社）



記者林鼎閎／綜合報導

特斯拉在四月份在中國的銷量不到4000輛，但5月卻賣出了11095輛上海超級工廠製造的 Model 3，月增率高達205％，這也激勵特斯拉週一股價強勢向上，飆漲7.2% 至每股 949.92 美元，超越2月19日創下的917.42 美元，再寫收盤歷史新高。

今年以來，特斯拉股價已上漲 127%，過去 12 個月中上漲 365%，而一年前該公司股價徘徊在 200 美元左右。分析師表示，在黑暗的全球環境中，中國對 Model 3 的強勁需求仍給特斯拉留下一道曙光。

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特斯拉早前表示，今年有可能實現逾 50 萬輛電動汽車的交車目標。 公司獲利上升加上經營妥善，推升特斯拉這波股價上漲。巴隆周刊（Barron's）指出，特斯拉已連續三季獲利優於預期；在中國大陸上海設立的組裝工廠不僅降低生產成本，也有獲取更多中國對電動車業的補貼。

在2019年，特斯拉就獲得中國政府的大力支持，得以建立上海汽車工廠。例如，當地銀行在製造工廠投資了16億美元，地方當局幫助特斯拉迅速獲得了購置土地的許可證，而中國允許特斯拉在沒有當地合資企業的情況下獨立經營工廠。今年，在疫情襲擊該地區之後，上海急於幫助特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）重新開設特斯拉在中國的工廠，其中包括捐贈個人防護設備等。

電動車技術核心在電池的續程力與成本，巴隆分析，下一步特斯拉若能說服華爾街該公司的電池技術具有顯著領先地位，股價仍有成長空間。本季（4到6月）的獲利當然也是觀察重點，目前分析師估計交車量大約6.6萬輛，公司因新冠疫情工廠停工以及居家避疫對買氣影響等因素，對財報的衝擊將會在7月底見真章。