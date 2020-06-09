看好三倍券振興經濟加乘效果　徐旭東：好事大家少批評

▲裕民航運董事長徐旭東表示，看好振興三倍券即將在七月上路，能發揮刺激經濟的效果。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券七月上路，裕民航運董事長徐旭東表示，後疫情時代來臨，零售、餐飲、百貨可望逐漸鬆綁，政府發放三倍券振興經濟「是好事」，看好刺激消費的加乘效果，希望外界少批評、多持正面看待。

裕民航運今（9）日召開股東常會，會中通過今年將配發現金股利1.9元，董事長徐旭東親自主持，其子、遠東集團創新長徐國安也列席，針對後疫情時代下的經濟復甦、航運產業前景展望等議題，備受外界關注。

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振興三倍券即將在七月上路，徐旭東表示，新冠肺炎防疫期間民眾被關得太久了，零售、餐飲等產業也被防疫措施綁得有些疲勞，隨著國內外逐步解封，看好經濟緩步復甦力道，政府這次發放振興三倍券，可望發揮點火功能，帶動民眾出門消費。

針對外界認為政府應該以現金取代消費券，徐旭東認為，以他經營零售業的角度來看，三倍券確實能發揮刺激消費、帶動經濟加乘成長的效果，對於是否發現金、或是幾倍效益等細節不須拘泥。

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

展望後市，徐旭東表示，根據IMF統計，截至今年5月20日止，全球已公布的振興經濟方案高達9兆美元，距離前次統計僅1個多月，新增金額超過1兆美元，各國政府對經濟採取積極干預措施，相較於金融海嘯，這次反應速度更迅速，紓困規模更全面，預計未來將有更多的振興方案，可望刺激經濟恢復成長動能。

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