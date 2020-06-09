川普又被打臉！美司法部長曝「總統進入地下碉堡」真正原因：安全考量

▲美國總統川普堅稱自己進入白宮地下碉堡是為了「視察」，而非躲避示威群眾。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普5月29日進入白宮地下碉堡將進1小時，儘管他解釋此行是為了「視察」，而非躲避示威群眾，仍被外界譏為「碉堡小子」。但是，司法部長巴爾（William Barr）於8日表示，特勤局當時是為了安全考量，建議總統前往地下碉堡，與川普的說法相互抵觸。

巴爾8日接受《福斯新聞》採訪時提及5月29日白宮外的示威情況，「情勢非常糟糕，以至於特勤局建議總統進入碉堡……我們的國家不能這樣」。他也提到，當局6月1日決定擴大白宮與拉法葉公園（Lafayette Park）周邊防備，是因為「白宮正對面長達3天的極端暴力示威，造成許多警察受傷與縱火事件」。



▲美國司法部長巴爾（William Barr）的說法與川普先前的宣稱相互抵觸。（圖／達志影像／美聯社）



美國各大媒體指出，巴爾的說法證實了總統進入碉堡是基於安全考量，與川普先前的說法相互抵觸。多名知情人士上周向CNN透露，29日晚間白宮外抗議情勢激烈之際，川普被緊急帶至地下碉堡，待了將近1個小時。一名執法人員與另一名知情人士透露，第一夫人梅蘭妮亞和兩人的兒子巴倫也被帶進碉堡。

此消息一出，外界紛紛嘲諷總統是躲避示威群眾的「碉堡小子」。但川普事後解釋，他是在白天進入碉堡，而非示威者集結白宮外的時段，而且停留時間非常短，目的是為了「視察設施」，絕非為了自身安全撤入地下碉堡。

▲川普針對「佛洛伊德之死」示威發表演講之後，到聖約翰公會教堂 （St. John’s Episcopal Church）前高舉《聖經》，高喊「我們是全世界最偉大的國家」。（圖／路透）

巴爾8日也在採訪中，也談到警方1日在聖約翰公會教堂前以催淚瓦斯、橡膠子彈驅逐示威者一事，但是否認下令清場。他說，「美國總統應該可以從白宮走出來，經過一個街區，抵達總統的教堂」，但被問及對於川普持《聖經》拍照的意見時，並未正面回應，「這是總統與白宮的決定。我對於白宮做出類似的領導決策，並不會抱持批評態度。」

根據《紐約時報》，白宮地下碉堡建造於第二次世界大戰間，旨在防止敵方空襲，多年以來鮮少使用。911事件期間，美國當局擔心蓋達組織（Al Qaeda）挾持的其中一架飛機前往白宮，因此將時任副總統錢尼（Dick Cheney）送至碉堡，接到另一起飛機攻擊的假警報之後，也將剛返抵華府的時任總統小布希（George W. Bush）送進避難。

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