元大金總座翁健看今年獲利可望「往上走升」　海外布局前進新加坡





▲元大金控總經理翁健。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

元大金控股東會今（9）日登場，總經理翁健會後受訪時表示，今年目前沒有併購計畫，不過由於香港歷經國安法等風波，目前規劃到新加坡設據點，整體來看，今年儘管受到疫情影響，但證券看起來獲利表現將不錯，銀行則會比較辛苦，而保險業投資也是一大課題。

儘管2019年中美貿易戰、英國脫歐等事件干擾，國際政經情勢變化大，但元大金去年整體獲利仍再創新高，累計稅後純益為204.46億元，每股稅後純益為1.75元，今天股東會上決議2019年盈餘分配案，通過每股配發現金股利0.65元、股票股利0.4元，合計每股股利1.05元。

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新冠肺炎疫情今年爆發以來，衝擊金融業表現，元大金控總經理翁健表示，國內防疫相對做得不錯，大多數企業仍維持正常的商業活動，主計總處5月底估今年GDP下修至1.67%，目前看起來台灣會比國外好很多，另以金控來看，元大金前5月賺86.08億元，儘管與去年同期稍有落差，但獲利相對穩健，可以告慰股東。

元大證券在海外佈點完整，如今受疫情影響，後續營運調整方向為何，翁健坦言，無論東南亞或東北亞獲利確實有影響，儘管前5月獲利不如預期，但台灣獲利相對不錯，期盼下半年隨著疫情好轉，海外子公司獲利也能逐步「往上走升」，因此維持目標不變。

香港這1年多來局勢動盪，外界關注香港在亞洲金融中心的地位變化，翁健指出，將會密切關注，未來應會增加亞洲據點，目前規劃布局新加坡；以證券來說，香港、新加坡是國際化的一環，「走出去是有必要的」，希望將成功經驗複製到當地，而銀行、保險部分目前則未有併購、布局等相關規劃。

整體來看，翁健認為，「銀行業今年會比較辛苦、保險業投資也是一大課題」，隨著美國聯準會降息，利率趨近於零，銀行淨利息收益將會減少，預估下半年會開始發酵；保險業部分，責任準備金利率調降等多項新制將在7月上路，未來推展保單上也會比較辛苦，而利率走低，對保險業投資也是一大課題。

此外，翁健也提及，隨著疫情趨緩，國內逐步解封，開始進入振興經濟階段，元大金也將啟動專案，提撥預算幫助社福團體輔導的低收入家庭所需的民生消費，藉此刺激買氣，帶動經濟循環。

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