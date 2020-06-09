IBM宣布退出臉部辨識業務　要求國會解決種族歧視問題

▲IBM宣佈將不再供應臉部辨識軟體。（圖／路透社）

記者林鼎閎／綜合報導

因為喬治·弗洛伊德（George Floyd）的去世，IBM執行長克里希納(Arvind Krishna)在國會呼籲制定一項改革措施，以推進種族正義和打擊系統性種族主義，同時宣布IBM將退出臉部辨識軟體等相關業務。



IBM決定退出人臉辨識的業務時，多家公司也對這技術表現出種族和性別偏見的批評。該公司決定宣布其決定，是因為喬治·弗洛伊德（George Floyd）的去世使警察改革和種族不平等這一話題成為了全球關心的問題之一。



另外去年，亞馬遜（Amazon）對人臉辨識技術的使用進行了股東投票，在隱私和民權問題上，有2.4％的股東投票贊應該禁止向政府機構出售這項技術。



克里希納說，「IBM反對，而且絕對不容許使用任何科技，包括其它供應商提供臉部辨識技術，用來大規模監控、種族歸納，違反基本人權和自由。 另外，Al系統的供應商和用戶也負有共同的責任，以確保對Al進行偏差測試，尤其是在執法中使用時，更要對這種偏差測試進行審計和報告。」



在這封寫給包括布克(Cory Booker)、賀錦麗(Kamala Harris)在內的重要聯邦參議員信函中，克里希納也呼籲警政必須更透明化以及究責。



克里希納於4月接任執行長一職，他曾表示，「將專注於發展IBM的雲服務，因為希望能趕上微軟和亞馬遜。」該公司的股價在過去一年中上漲了1％多一點，使其市值達到1,350億美元。