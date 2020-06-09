購屋被強制買B1車位　她「沒看合約」結果傻眼了：第一次碰到這麼可愛的

▲翁小姐說，信任開發商，所以沒看合約。（圖／翻攝《浙江新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸浙江省杭州市一名翁小姐買房遇到糾紛，因她當時被強制要求購買車位，沒想到一看到車位傻眼，因面積超小連一輛自行車都停不下。對此，律師指出，業主可以要求解除協議並退費。

《浙江新聞》報導，翁小姐表示，「我第一個觀感就是比較驚訝，因為這是我人生當中，第一次碰到這麼迷你的、可愛的車位。」

▲▼這迷你車位只能停一輛機車的一半。（圖／翻攝《浙江新聞》）

2018年5月，翁小姐買下了嘉興金洲海尚的一間房子，去年年底交付；與此同時，她被要求簽下一份自行車位的租賃合約。她說，之前買房時，「銷售人員是這樣跟我們說的，因為當時要買房，需要綁定自行車位。然後等到交付的時候一看，就看到了這個『可愛』的田字格。」

翁小姐花人民幣6000元（約新台幣2.5萬元）租車位，她指出，「它都沒有實際的用途，不足以停下一輛自行車的位子，在那個田字格的方塊裡面，它最多只能停半輛自行車。」

▲▼田字格車位讓翁小姐超傻眼。（圖／翻攝《浙江新聞》）

不過，合約上沒有標明面積和單價，只寫道租期一年，期滿後，業主可以永久無償租賃占有使用。翁小姐說，她對開發商比較信任，包括簽合約，「我都是沒有看的，所以我也沒去了解過（細節）。」

而除了翁小姐的車位，該B1樓層都是類似1平方公尺左右的自行車位，至於車位為什麼會長得如此模樣？記者電話聯繫上開發商，工作人員表示不接受採訪。對於翁小姐和其他業主的遭遇，律師表示，可要求解除協議並退費。目前，雙方正在協商中。

▼除了翁小姐的車位，該B1樓層都是類似1平方公尺左右的自行車位。（圖／翻攝《浙江新聞》）