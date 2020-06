川普星星被放狗屎！好萊塢星光大道遭示威者噴黑漆破壞

▲川普的星星被示威者放上一袋狗屎。(圖/翻攝自@adrianachavira)



記者王佩翊/綜合外電報導

美國總統川普在洛杉磯好萊塢星光大道上的星星被抗議民眾噴上黑漆,甚至被放上一包狗屎,據了解,抗議者還在星星旁用藍色噴漆寫下「BLM(Black Lives Matter的縮寫)」,以示不滿。美國示威遊行已持續多日,有2萬多人7日集結於好萊塢星光大道進行示威抗議,許多民眾因不滿川普日前威脅民眾要以軍隊鎮壓抗議行動,因此憤而對川普的星星「動手腳」。

根據《洛杉磯時報》報導,7日有2萬多名抗議民眾同時走上好萊塢大道,要求替非裔男佛洛伊德之死伸張正義,而這場示威活也是南加州目前最大規模的一場遊行。由於美國總統川普日前面對抗議聲浪時,不但在推特上發表攻擊性言論,甚至揚言要動用軍隊鎮壓抗議民眾,因此再度將民眾怒火推上最高點。

This is @realDonaldTrump’s star on the Hollywood Walk of Fame. That is a green bag with some dog pic.twitter.com/SGsv3LtuEu