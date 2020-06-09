拜登「不帶隨扈」私下會見佛洛伊德家人　承諾爭取正義

▲拜登訪佛洛伊德家屬。（圖／翻攝自推特@TheRevAl）



記者王佩翊／綜合外電報導

美國前副總統、民主黨總統參選人拜登8日出席佛洛伊德第三場追悼會，並與佛洛伊德的家人進行一個多小時的會面，與他們深談，傾聽遺屬的痛苦。拜登也向佛洛伊德的家人承諾，無論選舉結果如何，他都會努力奮鬥於修法，以促進正義。

綜合外媒報導，佛洛伊德的葬禮將於9日舉行，拜登8日私下在牧師夏普頓的陪同下，會見了佛洛伊德的兄弟菲洛尼斯、叔叔羅傑、兩個孩子以及姑姑。夏普頓接受採訪時透露，佛洛伊德的家人向拜登表示，他們需要正義，同時希望看到某些法律能夠通過，拜登則回應道，無論大選結果如何，他都會努力為他們爭取。

夏普頓說，拜登不想要因為大規模的維安帶給佛洛伊德家屬壓力，所以特地要求要單獨見面，並未讓特勤人員隨伺在側。對此，拜登的發言人8日表示，佛洛伊德去世後，身為即將參選總統大選的候選人，拜登接收到這些呼籲改革之人的深切悲痛與沮喪，因此在葬禮的前一天私下會見了佛洛伊德的家人。

另一方面，同樣身為非裔的前美國拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）表示願意替佛洛伊德支付喪葬費用，目前也已經和佛洛伊德的遺屬取得聯繫，對方則接受了他的提議。

Pictured after meeting with the family of #GeorgejoFloyd & @joebiden. Congressman Cedric Richmond, presidential candidate Joe Biden, Attorney Ben Crump and Roger Floyd, George Floyd’s uncle. pic.twitter.com/IksRq9RHIb — Reverend Al Sharpton (@TheRevAl) June 8, 2020

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