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小情侶忍不住偷做「雙人運動」！慘遭罰鞭打100下...行刑前先做這事

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印尼亞齊省有一對小情侶，因為還沒結婚就偷嘗禁果，被規定要先量體溫、戴口罩，再接受「鞭刑」處罰。（圖／翻攝自YouTube）

▲印尼亞齊省有一對小情侶，因為還沒結婚就偷嘗禁果，被規定要先量體溫、戴口罩，再接受「鞭刑」處罰。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT 

印尼的亞齊省（Aceh），是印尼當地唯一還施行極端穆斯林律法《Qanun》的省份，只要民眾被指控賭博、通姦、喝酒、同性間發生性行為等，就會被判處鞭刑。而根據英國《每日郵報》（DailyMail）報導，近日印尼亞齊省一對年輕情侶，還沒結婚就偷偷做「雙人運動」嚐禁果，違反當地穆斯林律法，被當局判處各鞭刑100下。

但比較特別的是，因為印尼新冠肺炎疫情還未趨緩，小情侶在進行鞭刑前，當局還幫他們先量體溫，並要求他們戴口罩，做好萬全的防疫措施後，鞭子才抽下去行刑。

報導指出，當地執法官員表示，這對情侶還沒結婚就發生「雙人運動」的性行為，觸犯穆斯林法令，被處以鞭刑是「罪有應得」。而在行刑前，當地政府也兼顧防疫，不同於以往，要「開鞭」前還特別先為這對情侶量體溫，要求他們戴好口罩；抽鞭子的執法者，也做好萬全防疫措施，才進行處罰。

且特別的是，過去執行鞭刑的處罰時，都會有上百位民眾圍觀，不過當天圍觀群眾，比起平常卻相當少，有當地居民表示，這次會比較少人來看，主要是民眾害怕被感染病毒，而且先前已經看過類似的處罰太多次了。

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