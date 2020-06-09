台泥金昌石礦將停工辦環現差　恐衝擊三分之一水泥供應

▲台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）

記者陳心怡／台北報導

台泥今（9）日一早發重訊公告，子公司金昌石礦將向環保署提交環現差報告，環保署審查期間將停工。台泥表示，公司始終認為爭取社會各界的信任與認同，是台泥完善人與環境之間複雜關係的重要拼圖。因此針對金昌石礦，台泥決定主動進行環現差。

台北高等行政法院去年5月判決，撤銷先前行政院訴願結果，台泥子公司金昌石礦必須補送環現差報告，才能動工。台泥認為行政程序不合理，並依法提出上訴。不過目前台泥決定主動辦理環現差，並稱過程不影響訴訟程序，兩者同時並進。

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台泥董事長張安平今日在股東會上談及金昌石礦一案，強調爭取社會各界信任與認同，是公司完善人與環境之間複雜關係的重要拼圖，也是對蔡英文總統日前接見環團代表時，強調兼顧經濟發展和環境永續的響應。張安平表示，促進工業與社會的對話，並不容易，希望也將成為台泥與社會及環境共同成就的新契機。

台泥表示，台泥在花蓮和平的礦區作業是世界上最環保的礦區之一；因此並不認同法律上金昌石礦被要求辦理環現差。但台泥體認到，如果主動進行環現差，各界能夠理性面對問題，增進社會中相互間的理解，並且體認到在現代社會中，工業是人類生活與文明深不可分的一部分，那麼台泥作為標竿企業，願意承擔。希望各種不同意見的團體協商向前行，讓產業、社會、工業相輔相成，而不再是衝突對立。

不過台泥也坦言，對於全台水泥供應、電力供應及員工工作權，將帶來影響，和平電廠佔台灣整體供電量約4%，和平水泥廠水泥供應，約佔台灣水泥供應1/3。張安平表示，目前水泥與礦石的庫存都有3個月，不影響水泥繼續生產。

台泥希望政府協助盡速通過環現差審查，否則對全台水泥供應、電力穩定都將帶來衝擊。特別是秀林和平、南澳澳花地區住民家庭近500個家庭的經濟衝擊巨大。台泥和平分公司、和平電力股份有限公司及和平工業區專用港實業股份有限公司受到金昌石礦停工衝擊之影響預期約在三個月後，目前停工影響的營收尚未能評估。