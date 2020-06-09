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人妻外遇閨密老公...一年後離奇失蹤　遭小王綑綁埋屍農場中

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▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲人妻外遇閨密老公，沒想到對方竟是恐怖情人。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州一名女子和丈夫愛情長跑多年並一起育有4名小孩，後來卻與閨密老公外遇，事蹟曝光後丈夫雖然想要離婚，後來卻還是願意重修舊好，沒想到她就在準備復合時突然失蹤。警方調查後發現，原來女子並非失蹤而是慘遭由愛生恨的小王殺害。

英國《鏡報》7日報導，居住在印第安納州南灣市(South Bend)的28歲女子伍茲(Christina Woods)，和丈夫特洛伊(Troy)一共育有2名女兒以及1名兒子，家庭雖然幸福美滿，卻於2017年和好友布魯克(Brooke)的丈夫林恩(Daniel Lynn)發生婚外情。

這段戀情不但導致伍茲婚姻破裂、好友絕交，更慘的是林恩還會對她施暴，曾多次讓她進出醫院，幸好一年後前夫為了孩子願意與她修復關係，一家人的感情逐漸恢復到外遇之前的歡樂，正當她以為自己能再次獲得幸福時，卻於2018年6月突然失蹤。

伍茲曾於6月13日傳送簡訊給繼父求救，說她遇到麻煩需要幫忙，然而幾小時後又傳訊表示，自己現在很好，不需要讓媽媽知道這件事。由於伍茲爸媽後來再也沒有收到任何消息，擔心女兒遇害便前往報案。

警方很快把懷疑目標鎖定外遇對象林恩，並從伍茲的手機紀錄查到她曾在明尼蘇達州庫克縣(Cook)一農場，該農場的主人剛好是林恩親戚，最後果然在那找到她被綑綁埋入土中的遺體，後來又在密西根州一露營車中找到逃亡中的林恩，以及妻子布魯克。林恩最後被判處入獄16年半，而幫忙窩藏逃犯的布魯克則被判處1年有期徒刑、2年緩刑。

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