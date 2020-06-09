超活該！單身男「自製炸彈」要炸啦啦隊正妹　反而炸飛自己的手

▲男子想炸啦啦隊反而炸傷自己。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名男子因為仇視女性，竟然自製炸彈想去炸啦啦隊正妹隊員，結果在測試時意外炸傷自己，不但一隻手沒了、另外一隻手的幾根手指也被炸飛，脖子上滿是被炸彈碎片割傷的痕跡，目前已被聯邦法院起訴。

23歲男子卡里尼(Cole Carini) 3日因為嚴重炸傷被送到醫院，他表示自己是在家中使用割草機時發生意外，然而調查人員抵達現場發現，草長得非常高根本就沒有除過，且找到製造爆炸物的材料、裝滿生鏽鐵釘的盒子、疑似是人類的肉塊，以及在一封毀損的信中發現要在購物中心對啦啦隊舞者不利的相關文字。

卡里尼在信中寫道，「我不會退縮，不會害怕結果，無論如何我都會成為英雄，我將會做出和羅傑斯(Elliott Rodgers)一樣的聲明」。信中所提到的羅傑斯，便是2014年在加州大學聖塔芭芭拉分校鄰近社區伊斯拉維斯塔(Isla Vista)，引發恐怖攻擊事件的兇嫌，該事件一共造成6人死亡、13人受傷，據了解，羅傑斯因為遭女性拒絕長期單身，才會仇恨女性犯案。



'Incel' blew off hand making explosives to target 'hot cheerleaders': feds https://t.co/NwWuShSjTk pic.twitter.com/r399eLYtIU — New York Post (@nypost) June 7, 2020

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