台泥海外事業不停擺　象牙海岸新廠Q3投產、廣東韶關廠興建中

▲台泥積極拓展海外事業。右6為董事長張安平。（圖／台泥提供）

記者陳心怡／台北報導



台泥（1101）今（9）日舉行股東會，董事長張安平表示，受到疫情影響，外在環境不確定因素多，對於今年營運展望看法謹慎，不過即使疫情嚴峻，海外水泥事業依舊照進度進行，今年進軍非洲象牙海岸，打造環保水泥廠，另外也正在建廠的廣東韶關廠，2022年將協同處理當地城市樂娑。



張安平提到，在疫情下，迫使人們無可奈何的產生不在預期中爆量的垃圾，口罩、手套、包裝紙、塑膠袋、免洗餐具、防護衣、藥品容器、化學藥品...等等，一次性的、廉價的、用完即丟的城市廢棄物。讓社會好不容易才建立起對廢棄物處理的思想，再度地被疏忽、被擱置、甚至被原諒，這是疫情過後我們必須要面對的嚴峻課題。



張安平指出，台泥承諾科學基礎減碳目標SBT(Science Based Targets)，設定五年內減碳10.8％。同時將啟動水泥、混凝土的碳足跡盤查，與環保署共同建置水泥產業的產品類別規則(Product Category Rules，PCR)，目標申請台灣第一張水泥產品碳標籤。另外，2020年台泥和平DAKA園區，取得國內重工業第一張重工業觀光工廠認證，展開社區創生，並將市集收入投入當地偏鄉國小的教育基金。

台泥總經理李鐘培談到海外事業近況並表示，台泥去年在葡萄牙併購Cimpor後，目前產能利用率約50%，未來有機會進一步外銷到周邊歐非市場。另外，非洲象牙海岸新廠因疫情關係，推遲至第三季投產，產能暫定80萬噸。至於中國大陸方面，台泥在大陸最新設立的廣東韶關廠，目前建廠中，預計2021年底投產，2022年開始協同處理生活垃圾。

台泥2019全年合併營收新台幣1228億元，歸屬於本公司業主稅後淨利242億元、成長14.3%，EPS 4.43元，今天股東會通過發放普通股現金股利每股 2.5元及股票股利每股 0.5 元。

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