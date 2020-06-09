敦睦艦隊主官沒重大疏失　高嘉濱、陳道輝將復原職

▲敦睦支隊長少將陳道輝。（圖／東森新聞）

政治中心／綜合報導

敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，國防部第一時間將海軍艦隊指揮官高嘉濱中將、支隊長陳道輝少將調離現職並接受調查。據了解，高嘉濱、陳道輝被認為在職務上無重大疏失，因此，由先前暫任的海軍司令部委員回任原職，其懲處限於記過申誡層級，這項決定預計9日宣布。

▲海軍中將高嘉濱。（資料照／記者屠惠剛攝）

中央疫情指揮中心上月26日表示，確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示3月當時國內有零星社區感染個案，然而經密切監測與追蹤，本起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。

國防部上月26日召開臨時記者會。國防部副部長張哲平表示，有關外界好奇的懲處部分，國防部一定會按調查結果看是否有違失情節，同步考量是否成功達成任務，「依照現在調查的結果顯示，沒有什麼了不起的錯誤」，經過疫情指揮中心追蹤，也沒有造成帛琉與台灣等地的社區感染，目前許多標準作業程序、精進面向都已經開始啟動，希望能藉由這次的經驗，在未來的防疫作為更加落實、緊密以及滴水不漏。

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