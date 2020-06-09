裕民股東會通過配發1.9元現金股利　徐旭東：股東人數不減反增

▲裕民航運今（9）日召開股東常會，由董事長徐旭東（圖中）親自主持，會中通過今年將配發現金股利1.9元，是國內配發現金股利最高的航運公司。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

裕民航運今（9）日召開股東常會，會中通過今年將配發現金股利1.9元，董事長徐旭東表示，是國內配發現金股利最高的航運公司，裕民近年股東人數不減反增，顯示是「能夠攻、能夠守」的投資選擇，也看好航運業下半年營運表現逐步回升。

散裝航運自五月以來受惠油輪市場熱絡，使得裕民、新興等具有超大型油輪的散裝股近期業績表現不錯。依據財報，截至去年底為止，裕民自有及在建中船隊高達40艘，散裝船隊平均年齡約5.7年，若再加合資、代管船隊，船隊運力為48艘，總載重達670.9萬噸。

請繼續往下閱讀...

徐旭東今天在其子徐國安陪同下親自出席股東常會。徐旭東指出，新冠肺炎疫情嚴重影響各國經濟，2020年4月份國際貨幣基金組織IMF預估今年全球經濟衰退3%，為自20世紀30年代大蕭條以來最糟經濟衰退。

徐旭東指出，全球經貿在第一季表現普遍不好，但隨著疫情趨緩、各國逐漸解封，看好第二、第三季營運能逐步向上，裕民也將配合政府的南向政策，評估入股或併購合宜且資產良好的相關企業，擴展經營領域，並尋求資質良好的業務夥伴合作，簽定長約，穩定長期固定收入。

▲裕民今年仍把數位資訊科技列重點發展項目，並計畫再度升級船安系統加以導入燃油訊息，利用油料數據分析，達成更有效的經濟航速。（圖／裕民航運提供）

另外，裕民數位化自2016年推動以來已具備一定的基礎，今年仍把數位資訊科技列重點發展項目，並計畫再度升級船安系統加以導入燃油訊息，利用油料數據分析，達成更有效的經濟航速，使收入極大化及成本極小化。

徐旭東表示，未來大數據分析也將應用於裕民更多事業體，比如利用市場資訊分析使船舶能更即時的配合市場動態，做不同的配置及合約時程的調整；而全球海洋在環保因素下，許多港口全面檢查船舶是否開始加低硫油並且祭出罰款，會讓全球的船舶的供給更為吃緊，裕民早有準備，是全球很有競爭力的散裝船業者。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身