藝人弔念許崑源被出征　孫大千：綠色水軍「沒人性的垃圾」

▲玖壹壹春風現身許崑源靈堂。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，樂團玖壹壹成員春風、藝人江蕙、李明依以及吳淡如發文哀悼，卻被網路酸民出征。前國民黨立委孫大千在臉書痛批，綠色水軍出征，網路寸草不生，真的要自甘墮落的成為一群「沒有人性的垃圾」嗎？

孫大千指出，玖壹壹的春風基於人情義理，到許崑源議長的靈堂致意；江蕙基於心懷慈悲，在臉書發文哀悼許崑源；李明依心中有感，在臉書發表想法；吳淡如有一些人生感觸，想在臉書發文和大家分享， 「甘綠色水軍什麼X事啊？」

孫大千批評，綠色水軍已經成為台灣網路世界的毒瘤，更將會造成台灣民主制度的危機。

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