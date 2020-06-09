國小姐妹花「戴口罩上學」遭71歲外公無症狀傳染！憂病毒在校園擴散

▲南韓仁川民眾等待篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（9）早通報38起新冠肺炎（COVID-19）新增案例，其中35例來自首爾、仁川、京畿道等首都圈地區。最新消息指出，南韓教育部重啟校園後，仁川市國小、國中各傳出學童確診案例，目前校方緊急關閉校園。

綜合韓媒報導，遭感染的小學生、國中生是一對住在仁川市彌鄒忽區的姐妹，直到昨（8）日姐妹倆都還戴著口罩準時上下學，身體並無出現任何疑似症狀，下午5時在母親陪同下到彌鄒忽區保健所篩檢，今凌晨2時結果出爐，母女3人皆為陽性。

姐姐所就讀的南仁川女子中學，得知在籍學生確診後，緊急關閉校園，並對一年級300多名學生進行篩檢；而妹妹所就讀的文鶴國小也成立緊急應對小組，發送文字訊息告知家長，除緊急停課、關閉校園，還在校內設置臨時診療所，針對380多名師生進行篩檢。

衛生當局研判，姐妹倆與母親可能是遭到71歲外祖父A某感染，而A某則是受50多歲妻子感染。

A某的妻子曾參與首爾冠岳區健康食品業者「Rich Way」的聚會，4日開始出現重感冒症狀、7日發燒，8日在京畿道高陽市宣判確診；而A某則無任何疑似症狀，在被歸類為接觸者接受篩檢後確診。

A某夫妻倆住在彌鄒忽區道禾洞，女兒與孫女住在彌鄒忽區文鶴洞，研判是上月30日前往女兒家探望，才造成女兒和孫女感染。

南韓教育部近一個月依照各年級，分多階段重啟校園，然而在防疫逐步解封後，似乎抵不住首都圈內多起群聚案例的攻勢。繼7日首爾高三女學生在拜訪樂天世界確診後，今晨傳出仁川姐妹確診，而首爾松坡區衛禮星國小（위례별초등학교，暫譯）今日中午也傳出學生家長確診。

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