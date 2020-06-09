史上最強隕石滅絕恐龍「關鍵3點」曝　新研究：45到60撞擊角度影響最烈

▲希克蘇魯伯是現今所知撞擊能量最強的隕石，相當於100兆噸黃色炸藥。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

隕石撞擊地球最終導致恐龍滅絕是眾所周知的事，其因素包括撞擊後引起的海嘯、湖嘯、岩漿以及酸雨等；然而倫敦理工大學最新研究結果指出，隕石撞擊地球時的角度也是造成當時75％物種滅絕的重要原因，若角度在45度至60度之外，或許會有更多的物種存活下來。

恐龍曾稱霸地球1億4千萬年之久，直到西元前6600萬年，一顆名為希克蘇魯伯（Chicxulub）的隕石墜入地球，撞擊墨西哥灣，瞬間爆發的強大能量和衝擊，在極短時間內造成白堊紀第三紀恐龍大滅絕，75％物種徹底消失。

根據BBC報導，存留在現今墨西哥灣的希克蘇魯伯隕石坑（Chicxulub crater），多年來一直是科學界持續研究的重要地點。倫敦帝國理工大學教授柯林斯（Gareth Collins）最新研究發現，隕石撞擊的角度對恐龍滅絕至關重要，而墨西哥灣的石灰岩地質特性，和撞擊角度完美擴大了「殲滅」程度。

直徑12公里的隕石撞擊不止時間點湊巧，也融化了墨西哥的石灰岩層，導致岩層中富含的硫化物高射入雲端並遮蔽日光，創造出冷冽寒冬的環境。柯林斯教授指出，45度到60度的撞擊角度能大幅讓岩石碎屑汽化，引發融岩狂噴猛射，若是其他撞擊角度，或是隕石墜落在太平洋、大西洋，陽光就可能不會受到極大面積的阻撓，而還能照射到地球表面。

註：希克蘇魯伯隕石坑位於今墨西哥猶加敦半島，直徑達180公里，隕石坑有一半已成陸地，另一半仍在海底。