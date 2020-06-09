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影／北韓清晨投震撼彈「斷兩韓聯絡管道」　南韓統一部、軍方證實：電話被拒接

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記者王佩翊／編譯

北韓9日清晨投下震撼彈表示，將在9日中午12時切斷兩韓的所有通訊聯絡線，南韓專門掌管南北韓事宜的統一部與國防部9日上午證實，北韓共同聯絡事務所與軍方東西海通訊線上午9時就已經拒絕接聽電話，斷絕與南韓的聯繫。

▲▼北韓朝鮮勞動黨金第一副部長金與正，向南韓威脅不排除撕毀軍事協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓朝鮮勞動黨金第一副部長金與正下令切斷兩韓所有聯絡管道。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》報導，南韓統一部9日上午透露，「上午依據慣例試圖與北韓進行電話聯繫，不過北韓方並未接聽電話。 」事實上，《朝中社》9日清晨發出公報指出，有鑑於南韓縱容脫北者在兩韓邊境散發傳單，勞動黨第一副部長金與正和勞動黨中央委員會副委員長金英哲下令，從9日下午12點起切斷兩韓一切通訊網路，包含兩韓熱線、兩韓聯絡事務所的通訊聯絡線、軍方東西海通訊聯絡線、兩韓通訊試驗聯絡線。

南韓國防部隨後也發表聲明證實，9日上午依照慣例透過兩韓軍用通訊線撥打電話給北韓時，未獲得接聽。此外，北韓方的兩韓船艇間國際商用船共用網也拒絕接聽南韓方電話。據報導，南北韓軍事當局平日上午9時與下午4時都會透過軍方東西海通訊聯絡線進行例行通話，兩韓聯絡事務所則是會在平日上午9時與下午5時進行例行通話。

另一方面，金與正5日曾揚言要斷絕兩韓一切聯絡管道並撕毀軍事協議，隨後便傳出8日上午9時北韓未接聽兩韓聯絡事務所南韓方的電話，是共同聯絡事務所創立21個月來的首例，不過當天下午5時就已照常接聽南韓電話，沒想到才隔一天，北韓就大動作斷絕兩韓一切連繫。

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