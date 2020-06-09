　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球「最安全國家」台灣驟跌至16名　這項指標大贏冠軍瑞士！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼《新冠病毒區域安全評估》報告。（圖／翻攝自Deep Knowledge Group）

▲《新冠病毒區域安全評估》報告各國安全排名。（圖／翻攝自Deep Knowledge Group）

記者張方瑀／綜合報導

英國智庫「Deep Knowledge Group」發表最新全球防疫排名報告，台灣在4月中名列第7名，結果本次卻驟降至第16名。前5名國家分別是瑞士、德國、以色列、新加坡與日本；中國則從前次的第5名降至第7名。

英國智庫「Deep Knowledge Group」5日發表最新的《新冠病毒區域安全評估》（COVID-19 Regional Safety Assessment）報告，針對世界衛生組織、美國疾控中心等公開數據，對各國的概況進行分析。評分項目包含隔離有效性、政府危機處理效率、監控與偵測能力、醫療設備準備程度、區域恢復能力以及緊急預備能力。

這次排名前10名的國家分別為瑞士、德國、以色列、新加坡、日本、奧地利、中國、澳洲、紐西蘭與南韓。台灣則從第7名驟降至第16名，從評分項目來看，台灣的「醫療設備準備程度」（Healthcare Readiness）分數僅68分，與瑞士的101分相差33分；但台灣在「緊急預備能力」（Emergency Preparedness）得到111分，高於瑞士的95分。

▲▼《新冠病毒區域安全評估》報告。（圖／翻攝自Deep Knowledge Group）

▲台灣的安全評估結果。（圖／翻攝自Deep Knowledge Group）

緊急預備能力的指標包含，社會緊急應變能力（Societal Emergency Resilience）、緊急軍事動員經驗（Emergency Military Mobilization Experience）、監測能力（Surveillance Capabilities ）與先前的國家緊急狀態經驗（Previous National Emergency Experience）。

報告指出，瑞士與德國分屬1、2名的原因在於，他們在不犧牲公眾健康與安全的前提下，用科學與事實的方式，謹慎處理鬆綁封鎖措施的決定。而報告也強調，這只是一份「風險評估」報告，在不同國家與地區也會有所不同。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
靈堂被罵到「爆哭雙眼腫」　黃捷沉澱1天回應了
美C-40運輸機降落清泉崗機場？　國防部回應了
黑男小12歲混血女友「連身泳裝全是洞」！　罕見拍大尺度辣照
LIVE／韓國瑜拍「畢業大合照」　現場民眾狂喊：加油！
全球「最安全國家」台灣驟跌至16名　這項指標大贏冠軍瑞士！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

敵視南韓第一步！北韓「行動計劃」拒接南韓所有電話：敵人終究是敵人

波頓新書《白宮回憶錄》本月出版　「5900萬合約金」曝通烏門內幕

影／北韓清晨投震撼彈「斷兩韓聯絡管道」　南韓統一部、軍方證實：電話被拒接

川普宣布警察部門「不會削減經費、廢除或解散」：99％警都很優秀！

全球「最安全國家」台灣驟跌至16名　這項指標大贏冠軍瑞士！

史上最強隕石滅絕恐龍「關鍵3點」曝　新研究：45到60撞擊角度影響最烈

印度增近萬例「2高官也確診」！3階段解封首日疫情升溫　商場顧客少

沙烏地連3天新增破3000例　麥加朝聖人數擬大幅限縮

全球衝破700萬確診！沙國連3日飆破3000例　印度解封首日「商場像空城」

衛星影像曝「醫院車流量暴增」　哈佛：武漢去年秋天就爆發疫情

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

李光洙.孫浩俊搶當助手怨「這裡欺負新人」　「美白」鮑魚過頭...車勝元：你放漂白劑嗎？

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

敵視南韓第一步！北韓「行動計劃」拒接南韓所有電話：敵人終究是敵人

波頓新書《白宮回憶錄》本月出版　「5900萬合約金」曝通烏門內幕

影／北韓清晨投震撼彈「斷兩韓聯絡管道」　南韓統一部、軍方證實：電話被拒接

川普宣布警察部門「不會削減經費、廢除或解散」：99％警都很優秀！

全球「最安全國家」台灣驟跌至16名　這項指標大贏冠軍瑞士！

史上最強隕石滅絕恐龍「關鍵3點」曝　新研究：45到60撞擊角度影響最烈

印度增近萬例「2高官也確診」！3階段解封首日疫情升溫　商場顧客少

沙烏地連3天新增破3000例　麥加朝聖人數擬大幅限縮

全球衝破700萬確診！沙國連3日飆破3000例　印度解封首日「商場像空城」

衛星影像曝「醫院車流量暴增」　哈佛：武漢去年秋天就爆發疫情

男子隱瞞愛滋而口愛逆轉無罪　法院：未射之傳染率為零

國中會考壓力大！　眼鏡弟趴櫃台「跟14歲貓阿伯調情」冒粉紅泡泡

反送中週年！青年13日發起「抗爭未完，台港同行」晚會

韓國瑜自豪畢業了...下秒悲吐「高雄同一天失去市長＆議長」：日子還是要過

時力黨團籲儘速召開臨時會　處理《港澳條例》、華航護照正名案

11.8萬！YAMAHA「NMAX 155」正式抵台　36期0利率入主水冷跑旅

又能「坐爆北車大廳」了！林佳龍：本來就是開放空間

DS4悠遊卡一年後才能取貨！小白單如何保存、備份留存　4大超商回應了

找新莊蘆洲房！他驚「健身房遍地開花」：房價加分嗎　過來人曝超爽的

揹重裝！岳明國小20名畢業生挑戰壯舉　攻頂宜蘭聖山：標高3536m南湖北山

國際熱門新聞

即／北韓「切斷並廢除」與南韓一切通訊聯絡

中抗疫白皮書自誇　譚德塞沉默乾坐10秒

全球「最安全國家」台灣跌至16名

日女偶像正面「渾圓胸型全看光」　

哈佛：武漢去年秋天就爆發疫情

即／韓法院裁定　不予羈押李在鎔

白人警首出庭保釋金額曝！佛洛伊德家鄉辦哀悼會

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

美警多暴力　每月135人被捕後死亡

那指「創收視紀錄」　美股齊漲

憂鬱症公公激戰媳婦　她恥度大開偷腥：他很棒

安德魯王子：已向美提協助調查意願

美議員提改革法案　取消警察訴訟豁免

俄國漏油案　緊急事務部曝最新動態

更多熱門

相關新聞

趁疫情狂放利貸　屏檢警強力掃黑

趁疫情狂放利貸　屏檢警強力掃黑

屏東縣林姓男子等人，利用疫情期間，聚眾恃強凌弱，或因民眾經濟受影響施以高利貸放暴力討債，或販毒牟利，被屏東檢警檢肅到案，訊後依組織犯罪等送辦，展現維護治安沒有假期。

武漢300名無症狀感染者「沒有傳染性」

武漢300名無症狀感染者「沒有傳染性」

確保脫貧成效　習近平赴寧夏

確保脫貧成效　習近平赴寧夏

疫情解封　全球藝術台灣領先開跑

疫情解封　全球藝術台灣領先開跑

印度3階段解封首日疫情升溫　商場顧客少

印度3階段解封首日疫情升溫　商場顧客少

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情全球最安全國家Deep Knowledge Group

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

黃安掰了台灣爽喊：回北京啦！緊戴「MIT口罩」豪華房隔離

罷免票減掉陳其邁市長得票　名嘴大驚：19萬票哪來的？

巫苡萱長髮撩起「巨胸正面」被看光！

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

陳彥婷懷孕吳怡霈霸氣呵護　製作人「已讀」：我工作沒了！

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面