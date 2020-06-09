全球「最安全國家」台灣驟跌至16名　這項指標大贏冠軍瑞士！

▲《新冠病毒區域安全評估》報告各國安全排名。（圖／翻攝自Deep Knowledge Group）



記者張方瑀／綜合報導

英國智庫「Deep Knowledge Group」發表最新全球防疫排名報告，台灣在4月中名列第7名，結果本次卻驟降至第16名。前5名國家分別是瑞士、德國、以色列、新加坡與日本；中國則從前次的第5名降至第7名。

英國智庫「Deep Knowledge Group」5日發表最新的《新冠病毒區域安全評估》（COVID-19 Regional Safety Assessment）報告，針對世界衛生組織、美國疾控中心等公開數據，對各國的概況進行分析。評分項目包含隔離有效性、政府危機處理效率、監控與偵測能力、醫療設備準備程度、區域恢復能力以及緊急預備能力。

這次排名前10名的國家分別為瑞士、德國、以色列、新加坡、日本、奧地利、中國、澳洲、紐西蘭與南韓。台灣則從第7名驟降至第16名，從評分項目來看，台灣的「醫療設備準備程度」（Healthcare Readiness）分數僅68分，與瑞士的101分相差33分；但台灣在「緊急預備能力」（Emergency Preparedness）得到111分，高於瑞士的95分。

▲台灣的安全評估結果。（圖／翻攝自Deep Knowledge Group）



緊急預備能力的指標包含，社會緊急應變能力（Societal Emergency Resilience）、緊急軍事動員經驗（Emergency Military Mobilization Experience）、監測能力（Surveillance Capabilities ）與先前的國家緊急狀態經驗（Previous National Emergency Experience）。

報告指出，瑞士與德國分屬1、2名的原因在於，他們在不犧牲公眾健康與安全的前提下，用科學與事實的方式，謹慎處理鬆綁封鎖措施的決定。而報告也強調，這只是一份「風險評估」報告，在不同國家與地區也會有所不同。

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～