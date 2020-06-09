回高雄前一天車廂全年輕人　陳其邁：他們逐漸掌握話語權

▲陳其邁接受廣播節目專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者黃巈禾／台北報導

對於高雄市長韓國瑜被罷免掉，行政院副院長陳其邁9日接受廣播節目專訪時表示，民意如流水，高雄人蠻率直，且年輕人逐漸掌握話語權，他回高雄前一天，車廂全都年輕人。

陳其邁表示，民意如流水，獲得民眾支持時可以瞬間當選公職，但民意不支持，掉下來也很快，選上了就要好好做，韓國瑜原來在高雄，後來去參選總統，與原來承諾不同，高雄人蠻率直，當國民黨執政時，應該給民進黨機會時就一下子翻過來，不同政黨做久了，可能就換了一個市長。

陳其邁指出，以現在網路時代來講，選舉、罷免會越來越正常，同一個訊息，一個小時就變化很大，有一次討論防疫的資訊，因為資訊有些錯誤，請對方更正，沒想到一睡醒，該訊息就有5、6個，訊息一直在傳播，在訊息傳播迅速的時代，對市民而言，資訊更容易取得。

陳其邁提到，從總統大選到現在，年輕人逐漸掌握話語權，主導公民運動和政治活動，罷免前2、3個月，各媒體民調落在35至36%，更接近罷韓的時候，有看到內部民調一直往上走到37、38%，甚至到45%以上，罷免前一天晚上他回高雄，車廂全都年輕人，連走道全站滿年輕人要回去投票，年輕人敢於表達意見。

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