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38歲壯男染梅毒後癡呆了！腦部萎縮「相當於80歲老人」：常在自言自語

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▲▼ 38歲男子被查出“癡呆晚期” 。（圖／翻攝自看看新聞）

▲38歲男子腦部萎縮 。（圖／翻攝自看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

38歲壯男的腦部核磁共振影像相當於7、80歲老人！此事發生在遼寧大連，阿海（化名）因出現記憶力衰退、言語不清等症狀，與老年癡呆症非常相似，於是到醫院就診，結果發現腦袋萎縮明顯，而且腦室也在擴大。對此醫生指出，這是梅毒引起的。

據《看看新聞》報導，阿海近日跟著母親到大連大學附屬新華醫院就診，醫生詢問得知，患者今年38歲，雖然正值壯年但經常忘記事情，還時常一個人自言自語，症狀像極了「老年癡呆症」。此前老人曾帶兒子去精神專科醫院診治，但病情卻仍在不斷加重。

神經內四科主任唐偉表示，「38歲的人頭核磁相當於七八十歲老人的核磁共振的影像，萎縮很明顯，而且腦室也擴大，不是很正常。這時候我就簡單問了下他兒子的生活史，以前可能有一個毒品的接觸，不良生活也比較混亂，很可能是一個神經性梅毒。」

抽血化驗結果顯示，梅毒篩查實驗強陽性，梅毒螺旋體抗體陽性。隨後阿海又到專科醫院進一步化驗，確診為神經梅毒。醫生介紹，梅毒是最常見的性病之一，可以通過血液、母嬰、性接觸傳播，梅毒感染者如果沒有得到及時治療，就可能發展為神經梅毒，對神經系統造成「不可逆的傷害」。

▼ 檢驗報告單。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼ 38歲男子被查出“癡呆晚期” 。（圖／翻攝自看看新聞）

唐偉無奈指出，阿海已經到了癡呆晚期，與人沒法交流，日常生活能力已經喪失了，語言能力包括生活自理能力都在下降，經過治療症狀能改善，但無法治癒，因為已經錯過治療時機，「一定要早期治療，如果進入到中晚期，它造成的損害是不可逆的，預後也很差。」

醫生介紹，神經梅毒患者通常會在感染後2到30年間發病，發病年齡多在30歲~45歲，男性的發病率要高於女性。由於神經梅毒早期臨床表現多樣，加上不少患者會刻意隱瞞病史，因此很容易被誤診，因為沒能得到早診斷、早治療，導致3成以上的神經梅毒患者喪失獨立生活能力，這部分患者如果再不進行治療，很可能在3到4年內死亡。

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