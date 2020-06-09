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波頓新書《白宮回憶錄》本月出版　「5900萬合約金」曝通烏門內幕

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▲前國安顧問波頓（John Bolton）在去年9月底，因意見分歧，被川普在推特上開除。（圖／達志影像／美聯社）

▲前國安顧問波頓在2019年因意見分歧被川普開除。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國前國安顧問波頓預計23日出版新書，詳細介紹他在白宮的工作經驗，內容可能涉及烏克蘭「通烏門」等相關內幕。知情人士透露，波頓已經安排好網路採訪來宣傳這本書，而裡面的內容也可能對川普爭取連任造成打擊。

CNN報導，波頓（John Bolton）去年11月和「西蒙與舒斯特」出版社簽下200萬美元（約台幣5900萬元）的出版合約，預計在23日出版新書《大事發生的房間：白宮回憶錄》（The Room Where it Happened，暫譯）。知情人士透露，波頓已經安排好網路採訪來宣傳這本書。

今年1月波頓的新書手稿曝光，內容指出，川普曾在2019年8月表示，在烏克蘭交出調查拜登（Joe Biden）的資料之前，將要持續凍結3.91億美元軍事安全款項。而除了「通烏門」內容之外，還有關於北韓、伊朗的內容。

根據BBC，白宮以「國安疑慮」為由，多次嘗試阻礙新書出版。國家安全會議（NSC）高級主任奈特（Ellen Knight）致信波頓的律師表示，「手稿似乎含有大量機密資訊」，其中一部分更是屬於「最高級別」，「如果不刪除這些機密資訊，也許無法出版」。

►川普批波頓新書爆料「噁心又不真實」　白宮稱「國安疑慮」阻出版

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