沙烏地連3天新增破3000例　麥加朝聖人數擬大幅限縮

▲沙烏地阿拉伯3日解封，從6日開始連續3天新增破3000例確診。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉9日專電

沙烏地阿拉伯新冠肺炎確診病例數於過去逾一週以來激增，為年度麥加朝聖增添變數。報導指出，當局考慮「大幅限縮」今年朝覲人數，且將實施多項限制。

沙烏地昨天通報3369起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）新增病例，單日病例數連續第3天超過3000例，累計病例數達10萬5283例；新增34起死亡病例，累計746人病故。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，官員指出，沙烏地現正考慮今年開放「僅具象徵意義數量」的信徒進行朝覲，而且將實施額外健康檢查和多項限制措施，包括禁止年長者朝聖。

各國每年都有朝覲配額。沙烏地當局認為，今年因為實施嚴格防疫措施，各國能夠抵達麥加（Mecca）朝聖的信徒頂多只會有配額的2成。也有官員支持取消今年朝覲。

在歷史上，麥加朝聖曾因戰爭和傳染病而取消，不過自從沙烏地阿拉伯王國於1932年建國以來，還不曾發生這種情況。沙烏地已於2月底暫停穆斯林副朝，並決定繼續實施此一措施。

穆斯林的朝覲季始於伊斯蘭教曆的10月1日，為期70天，教曆12月為正式朝覲月，日期定在當月8日至12日，稱為「大朝」或「正朝」，其他時間的朝覲就是「小朝」或「副朝」。今年朝覲定7月底開始，當局雖然尚未宣布是否取消，但已敦促全球信徒暫時不要為此進行準備。去年有大約250萬穆斯林前往麥加朝覲。

油價暴跌和防疫封鎖導致政府歲入大幅縮水，如果再限制或取消朝覲，政府財政將進一步吃緊。分析預期沙烏地今年恐難逃嚴重經濟萎縮。包括朝覲和副朝，麥加、麥地那（Medina）朝聖約挹注沙烏地政府120億美元歲入。

王儲穆罕默德．沙爾曼（ Mohammed bin Salman）的經濟改革大計目標於2030年前使每年朝覲和副朝信徒增至3000萬人，創造133億2000萬美元收入。