印度增近萬例「2高官也確診」！3階段解封首日疫情升溫　商場顧客少

▲印度8日展開3階段解封的第一階段，多數人仍不進商場。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里8日專電

印度全國封鎖兩個多月後，今天是3階段解封首日，許多購物中心和餐廳開門營業，辦公室有1成到3成的人力上班，但因疫情持續升溫，商場、餐廳大多門可羅雀。

根據統計，印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例迄今達25萬7625例，包括新聞局長達特瓦利亞（K S Dhatwalia）和國防部次長庫瑪（Ajay Kumar）也確診，且過去24小時新增9983例，再度打破單日記錄；確診病例有7210人死亡，但痊癒率也達48.49%。

最嚴重的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）確診病例已超過中國，達8萬5975例。新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）從昨天下午開始發燒、咳嗽，已自我隔離，明天將接受病毒篩檢；這項消息已獲新德里市政府官員證實。

即使疫情升溫，但為挽救受新型冠狀病毒疫情打擊的經濟，印度政府仍決定分3階段解除從3月25日起實施的全國封鎖，今天是第一階段的首日，包括餐廳、購物中心、宗教場所，辦公室也根據各省規定，可維持10%到30%的人力上班。

在上下班時間，有些路段出現短時間的塞車，加上都市人口稠密，許多人在街上等公車時根本不保持社交距離，許多上班族仍習慣搭乘一人才10盧比（約新台幣3.94元）、多人擠一輛的壓縮天然氣（CNG）人力車（Rickshaw），根本不可能維持社交距離，讓人擔憂疫情將更加惡化。

在首都新德里，包括市中心最熱鬧的康諾特廣場（Connaught Place）、一些商店、餐廳和知名大型購物中心都開門營業，商家都遵守政府規定，對上門的顧客量測體溫，且噴洗手液；知名的恩比恩斯購物中心（Ambience Mall）甚至在入口的人員穿著包覆全身的防護衣，且隨時有消毒人員到處消毒。

新德里一些印度寺廟、錫克教寺廟及清真寺都在今天開放，但參拜的信徒稀少，多數寺廟仍然關閉。無論是購物中心、餐廳還是宗教場所，在開放的首日都不見太多人；許多受訪者告訴中央社記者，因為新德里確診病例最近暴增，最好還是待在家中，少去人多的地方。

今天到康諾特廣場購物的商人桑圖西（Santosh）說，印度現在病例成長很快，因此做好個人防護措施再外出是必要的，但他認為若非必要，還是待在家中比較安全。

桑圖西認為，解封有正反兩面，正面是如果餐廳、購物中心不開門營業，在這些地方工作的人如何賺錢養家，所以解封對大家的生計有正面幫助；當然解封後有可能讓疫情再度升溫。

對解封首日的生意，在耐吉門市工作的潘迪（Karunesh Pandey）說，今天的生意不能說太好，也不能說太差，但這才是解封首日，只要自己和商店都做好防護措施，相信顧客會逐漸回流。

Design One公司供應大型購物中心及商店櫥窗展示架及櫥窗布置，創辦人卡普（Dhruv Kapoor）因公司在剛解封時人力吃緊，親自到康諾特廣場拜訪客戶，他說，經過今天訪查，多數商家的生意成長緩慢，但販售食品的商店生意還不錯，因為還有外送服務。

在拯救經濟還是控制疫情的兩難下，印度多數省市政府仍選擇拯救經濟，但東部的米左拉姆省（Mizoram）和西孟加拉省在考量確診病例增加下，決定把封鎖延長到6月30日。