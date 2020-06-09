影／51家業者推三倍券加碼回饋　信用卡祭特定方案最高上看30%

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券七月上路，經濟部加速彙整支付與信用卡等業者回饋方案，官員指出，除了台灣PAY祭出加碼回饋上看1000元的好康優惠外，信用卡業者也推出特定日期與店家的促銷方案，回饋幅度最高上看30%，全台共有51家業者搶攻三倍券綁定商機。

▲經濟部針對振興三倍券持續與支付平台、商圈及餐飲業者洽談，本周將彙整加碼回饋方案。（圖／記者黃克翔攝）

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為振興與活絡國內經濟，行政院宣佈振興三倍券自7月1日起開放申請，採行紙本、電子支付、電子票證、信用卡等多元管道，並從7月15日開放累計、索取使用；其中，實體紙本的面額則分為500元券4張與200元券5張。

經濟部提出的「振興經濟刺激消費優惠措施計畫」昨（8）日截止受理，依據統計，目前共有51家業者提出方案來申請，包括4家電子票證、30家行動支付與34家信用卡業者，預估將有七成民眾選擇非實體管道領取三倍券，可望創造450億元消費刺激經濟。

為發揮刺激消費的點火效果，官員透露，在取消信用卡回饋至少5%以上的限制後，業者為爭取民眾綁定，反而加碼提高回饋幅度，據統計目前申請方案多落在10%至20%，但也有方案限定民眾在指定地點及指定期間使用，像是特定百貨商場、商圈、夜市或指定週末期間，加碼回饋最高上看30%。

▲振興三倍券使用方式。（圖／經濟部提供）

另外，餐飲業、夜市與商圈業者在這波疫情期間受創甚深，幸得政府紓困方案渡過難關，因此當經濟部號召三倍券加碼回饋，連鎖加盟協會等公協會、夜市自治會等多樂於響應，全台已有超過30家連鎖品牌、逾2000家實體門市承諾推出買一送一等好康優惠，以「加倍奉還」給民眾搶攻三倍券商機。

經濟部表示，為了協助業者在三倍券加碼回饋，通過審查並完成簽約的相關業者，可預先請領新台幣100萬元，用以支應政府提供每人2000元的回饋，以減輕業者的資金調度壓力。

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