150年來最糟！世界銀行：全球2020年經濟萎縮5.2％　6千萬人陷極端貧窮

▲世銀估全球2020年經濟將萎縮5.2％，圖為紐約時報廣場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

世界銀行8日表示，受到新冠肺炎疫情影響，今年全球國內生產毛額（GDP）將萎縮5.2％，儘管各國皆提供鉅額支持，但仍造成全球自1870年以來最大的經濟崩潰，甚至是2009年全球經濟退的三倍。

世界銀行（World Bank）在最新《全球經濟展望》（Global Economic Prospects）報告中指出，2020年全球GDP將萎縮5.2％，陷入80年來最嚴重衰退，就算各國祭出多種鉅額的補償方案，仍造成全球自1870年以來最大的經濟崩潰。世界銀行預估，2021年經濟可能會反彈4.2％，但若疫情未獲控制，「可能出現更糟糕的情況。」

報告也稱，先進經濟體2020年料將萎縮7.0％，而新興市場經濟體則將萎縮2.5％，這次衰退的程度嚴重，對許多國家來說，堪稱150年來最糟。而世銀預估報告，也比國際貨幣基金（IMF）在4月所做估計更為嚴重，當時IMF預測全球經濟2020年將萎縮3.0％。

另外，在公共衛生系統薄弱的發展中國家會造成更劇烈的影響，可能會有近6000萬人陷入極端貧窮的狀況，因此世銀承諾向部分發展中國家提供1600億美元的捐助。

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