快訊／北韓「切斷並廢除」一切通訊聯絡：南韓縱容反敵行為　沒話可談

▲北韓領導人金正恩先前神隱又回歸後，再度動作頻頻。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓官媒朝中社周二（9日）清晨發出公報指出，南韓縱容脫北者在兩韓邊境散發傳單，等於縱容反敵行為，從今日下午12點開始切斷兩韓一切通訊網路，並稱兩韓在談判桌上再無可談。

公報指出脫北者組織在兩韓邊境南韓側，向北韓散布傳單，而南韓政府卻一副無可奈何的樣子，此等通敵行為嚴重破壞兩韓關係。文中寫道，南韓行為讓北韓全體人民怒不可遏，而南韓政府觸犯的是北韓最高尊嚴，因此誓言要南韓付出代價。

公報接著指出，切斷兩韓一切通訊聯絡線的決定，是由勞動黨中央委員會副委員長金英哲，以及黨中央第一副部長金與正下的指令；2人周一（8日）在工作會議上指示，對南韓工作全面轉為敵對工作，切斷通訊聯絡線僅是第一步，接下來還有各個階段的敵對手段。

南北韓一切通訊聯絡線將在9日下午12點整，由北韓方全面「切斷並廢除」，包括北韓勞動黨中央本部大樓與南韓青瓦台，之間的熱線、兩韓聯絡辦公室通訊聯絡線、軍方東西海通訊聯絡線、兩韓通訊試驗聯絡線等。

北韓8日上午首度未接聽兩韓聯絡辦公室南韓人員的電話，打破成立21個月以來的慣例，消息傳出後引發各界疑慮。南韓媒體《韓聯社》指出，兩韓是因近日脫北者於邊境發放傳單而變得關係緊繃，平壤政府5日甚至單方面關閉兩韓共同聯絡事務所。

兩韓聯絡辦公室例行通話一天2次，上午9點及下午5點，但北韓當天上午9點卻「漏接電話」。儘管南韓軍方當天晚上證實北韓已接通5點的電話，但事隔僅12小時，兩韓關係再次急轉直下。

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