中國抗疫白皮書稱「及時主動」通報WHO　譚德塞沉默乾坐10秒

▲譚德塞對中國抗疫白皮書的內容，選擇不多加回應。（圖／WHO）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾8日專電

世界衛生組織秘書長譚德塞曾大力讚美中國疫情處置，但今天卻避談中國7日發布的抗疫白皮書，記者會上出現約十秒無人接話沈默，最後代答的世衛官員表示當前工作重點是避免第二波疫情。

中國6月7日發布「抗擊新冠肺炎疫情的中國行動」白皮書，說明中國對抗疫情歷程，另提到湖北省武漢市監測發現不明原因肺炎病例，中國「及時主動」向世界衛生組織（WHO）及美國等國家通報疫情訊息。

今天在WHO總部日內瓦的視訊記者會上，有媒體詢問WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），中國政府在白皮書上說明各種抗疫努力，對此WHO有無評論？

譚德塞聽完問題後無意回答，而身旁WHO官員眼光皆投向譚德塞，約10秒無人接話後，譚德塞用眼神示意要WHO官員代答。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，任何一國發表應對評估當然可以提供一些好的經驗，但是WHO重點放在未來工作，強調應致力避免第二波疫情，以及如何做好準備等。

萊恩話鋒一轉也表示，未來將有時間回顧先前工作，從國家政府層面及技術、科學、政治等角度，會去檢視所有層面及相關各方所做決定，並說有很多國家有值得學習的經驗，WHO有興趣去閱讀中國的白皮書， 但若一直考慮數月前發生的情況會影響未來的工作。

除了中國議題外，因先前美國總統川普表示終止與WHO關係，今天另有媒體詢問WHO是否會繼續與美國疾病管制暨預防中心（CDC）及其它美國相關機構合作？

對此WHO流行病學家科霍芙（Maria Van Kerkhove）在記者會上表示絕對會繼續合作，將持續與美國各相關衛生機構以各種平台合作，且自疫情開始一直是如此。