　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

荒淫富豪案檢察官控「調查零配合」　安德魯王子：至少3次傳達意願

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

英國安德魯王子在白金漢宮花園散步被當是賊，堪稱衰到姥家。(圖／達志影像／美聯社)

▲英國安德魯王子透過律師團表示，至少3次向美國檢察官提出願意協助調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

英國安德魯王子（Prince Andrew）遭捲入色魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞案，美方先前指責他不願配合調查。對此，安德魯王子的律師否認此說法，堅稱安德魯王子至少3次為調查提供協助。

根據英國廣播公司（BBC）報導，美國檢察官先前指責安德魯王子面對調查「零合作」。對此，安德魯王子的律師團隊透過聲明反駁稱，安德魯王子並未拒絕配合，但美國司法部不願接受幫助，只為炒作新聞。

根據8日稍早曝光的消息，美國司法部已經向英國內政部提出司法協助請求，正式要求就艾普斯坦案與安德魯王子談話。根據司法互助協定，如果安德魯王子不願回應，可能會被英國法院傳喚出庭作證。

安德魯王子的律師團隊則堅稱，安德魯王子今年至少3次向美國司法部作證。律師團稱，美國司法部的行為「令人失望」，因為安德魯王子並非調查目標，且已經表達願意提供證詞的意願。

美國避險基金經理人艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遭指控涉嫌性侵與性販運，去年8月在獄中輕生，相關案件仍在調查中。安德魯王子去年接受BBC專訪，試圖解釋他與艾普斯坦的關係，結果演變為「公關災難」，安德魯王子也被迫暫停執行王室公務。

►必備護髮聖物！摩洛哥優油超狂特價799元

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
當我們塑膠？台北捷運報警「抓逃票網紅」　晚間罕見發聲明
影片曝！眼鏡男抓狂變「藍波刀綠巨人」刺4警　1警遭捅破肚
選罷法2漏洞…陳柏惟比王浩宇更容易被罷免　游淑慧曝門檻票數
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓法院凌晨裁定了！　三星少主李在鎔「不予羈押」

荒淫富豪案檢察官控「調查零配合」　安德魯王子：至少3次傳達意願

美國警察有多暴力？一年擊斃1000人　平均每月135人逮捕後被弄死

美國民主黨議員提改革法案　取消警察民事訴訟豁免權

俄國漏油「血染」北極圈河道　緊急事務部：已運抵64個儲油罐搶救

邱吉爾銅像遭噴「種族主義者」　全球反歧視示威鞭屍

拒絕與美英共同譴責中國　安倍：相當關切香港局勢

反送中一周年8900人被逮捕　衛報：「更絕望的香港人」依舊憤怒

北韓拒接來電後…最新動作曝光！　南韓證實：兩韓軍方今通話

急與安倍劃清界線！連自民黨議員都不敢戴布口罩

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

李光洙.孫浩俊搶當助手怨「這裡欺負新人」　「美白」鮑魚過頭...車勝元：你放漂白劑嗎？

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

快訊／南韓法院凌晨裁定了！　三星少主李在鎔「不予羈押」

荒淫富豪案檢察官控「調查零配合」　安德魯王子：至少3次傳達意願

美國警察有多暴力？一年擊斃1000人　平均每月135人逮捕後被弄死

美國民主黨議員提改革法案　取消警察民事訴訟豁免權

俄國漏油「血染」北極圈河道　緊急事務部：已運抵64個儲油罐搶救

邱吉爾銅像遭噴「種族主義者」　全球反歧視示威鞭屍

拒絕與美英共同譴責中國　安倍：相當關切香港局勢

反送中一周年8900人被逮捕　衛報：「更絕望的香港人」依舊憤怒

北韓拒接來電後…最新動作曝光！　南韓證實：兩韓軍方今通話

急與安倍劃清界線！連自民黨議員都不敢戴布口罩

韓粉發動報復式「罷捷」　國師級名嘴黃越綏認證：黃捷問政品質有目共睹

「罵韓國瑜變英雄」名嘴點出國民黨慘況　青年部開炮反擊

快訊／南韓法院凌晨裁定了！　三星少主李在鎔「不予羈押」

港版國安法遭聯合譴責　華春瑩回擊：香港在英治時期也無民主自由

《富比世》曝解放軍對台作戰主力：想登陸台灣不太容易

國民黨裡誰實力勝韓國瑜？　大學教授解答了...曝韓政治生涯「續命關鍵」

荒淫富豪案檢察官控「調查零配合」　安德魯王子：至少3次傳達意願

「韓家軍」號召13日上凱道替天行道！　總統府回應了

蔡阿嘎票選「蔡波能本名」！公開4選項　算命師預言：以後會長很帥

丁禹兮踩雷《陳芊芊》CP粉…直播哽咽淚崩！　解讀「韓爍小芊兄妹情」網怒了

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

國際熱門新聞

日女偶像正面「渾圓胸型全看光」　

美警多暴力　每月135人被捕後死亡

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

美議員提改革法案　取消警察訴訟豁免

即／韓法院裁定　不予羈押李在鎔

憂鬱症公公激戰媳婦　她恥度大開偷腥：他很棒

安德魯王子：已向美提協助調查意願

俄國漏油案　緊急事務部曝最新動態

反歧視示威　邱吉爾銅像也遭噴

81歲牧師去世　鮮肉老公繼承560萬

拒絕聯合譴責中國　安倍回應了

女兒領養一窩鼠鼠回家　酒醉鬼父「開槍打爆器官」

9歲妹遭父拿平底鍋燙手　指紋全沒

美富翁證實　3000萬寶藏被尋獲

更多熱門

相關新聞

英安德魯王子爆面臨「刑事調查」

英安德魯王子爆面臨「刑事調查」

英國安德魯王子被爆捲入美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞案件，但始終否認所有指控與不當行為，也拒絕接受紐約檢察官的偵訊調查。消息人士向《太陽報》透露，美國司法部未經過白金漢宮，直接向英國內政部申請司法互助，如果獲得批准，將可強制要求安德魯王子出庭作證，也意味著約克公爵即將面臨刑事調查。

新書驚曝...柯林頓睡過「億萬淫魔」的女人

新書驚曝...柯林頓睡過「億萬淫魔」的女人

性醜聞案調查　安德魯王子配合度0

性醜聞案調查　安德魯王子配合度0

富豪艾普斯坦被絞殺　法醫爆料驗屍證據

富豪艾普斯坦被絞殺　法醫爆料驗屍證據

淫富商女密友傳將受訪　為王子辯護

淫富商女密友傳將受訪　為王子辯護

關鍵字：

艾普斯坦安德魯王子

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

汐止長榮貨櫃場堆高機輾員工！右腿恐截肢

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

黃安掰了台灣爽喊：回北京啦！緊戴「MIT口罩」豪華房隔離

黃捷弔唁許崑源「大哭原因曝光」

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

罷免票減掉陳其邁市長得票　名嘴大驚：19萬票哪來的？

隔7年再生兒子…應采兒吐真實心聲！

嗑生蠔沒用！網傳「超硬久食物Top5」營養師狂打臉　唯一推薦曝

蔡閨本名真的叫「蔡蠵龜」！爆笑由來曝光

陳彥婷懷孕吳怡霈霸氣呵護　製作人「已讀」：我工作沒了！

巫苡萱長髮撩起「巨胸正面」被看光！

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面