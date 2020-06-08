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三倍券「最強加碼」來了！刷卡最多回饋3000元　方案本周出爐

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記者柯沛辰、紀佳妘／綜合報導

「振興三倍券」將在7月15日上路，經濟部也開始審查信用卡、電子支付業者提出的加碼方案。有官員透露，不少業者加碼至10％，甚至規劃多項優惠，在乘數效應下最高上看20％，最快將在本周公布業者名單及各家優惠方案。

三倍券領取方式分為實體券、數位版，後者又分為信用卡、電子票證、電子支付3種方式。只要從7月1日開始綁定，7月15日開始累積消費，只要滿3000元即可獲得2000元回饋。

如果選用信用卡，下個月帳但直接扣抵2000元；電子支付，則轉2000元到帳戶；至於電子票證，則是到超商靠卡回存2000元。為此，金融、支付業者搶攻優惠大餅，相繼投入加碼方案，並提供更多回饋。

請繼續往下閱讀...

▲▼▲▼塑膠貨幣、信用卡、提款卡（圖／資料照）

▲政府推出振興三倍券，銀行業者陸續推出回饋方案。（圖／資料照）

經濟部8日下午5點30分截止信用卡、電支業者申請，並展開審核與彙整，預計本周公布所有業者提出的回饋加碼方案。官員接受《中央社》訪問時指出，即便同一家金融機構發行的信用卡，不同的卡片也有各自優惠，例如國內消費不限金額類別均能回饋，或到特定通路消費可享回饋等。

有不少業者透露，未來三倍券回饋會與卡片原先的回饋疊加，若放大乘數效應，最高可上看20%。官員樂觀認為，業者是競爭關係，待方案公佈後，可能參考其他同業提出的方案，進一步加碼、修改方案，對民眾而言是一大利多。

▲▼塑膠貨幣、信用卡、提款卡（圖／記者周宸亘攝）

▲台新銀行、中信銀及台灣pay率先公布方案。（圖／資料照）

台新銀行日前率先宣布，綁定台新信用卡刷滿3000元，除了可拿到政府提供的2000援外，可額外再享300元刷卡優惠，針對前1萬名綁定者，首筆消費滿100元，再送100元，最多加碼回饋400元。

台新銀行指出，持卡人可疊加台新所有信用卡既定優惠。如果是新辦卡的民眾，只要刷滿3000元，除了政府提供的2000元，還可額外享有1000元現金回饋，換句話說，刷3000元可拿3000元。

中信銀行則推出方案，包含旅遊、餐飲、百貨、休閒等民生消費優惠，皆可疊加原中信卡最高15%回饋，若後續確認可於ATM回饋直接提領現金，將全力支援政府推動的政策，在全台超過6000台的ATM提供該項服務。

電支業者「台灣pay」近日也宣布，台灣pay綁定8家公股行庫金融卡或信用卡，只要綁定消費滿3000元，將加碼回饋300元，新戶有首刷禮100元，加上店家消費最高8折回饋600元，合計最高回饋1000元。

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