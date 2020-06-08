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元大原油正2遭傳內線交易　證交所：調查後無異常

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▲石油,原油,油價,WTI。（圖／路透）

▲在金管會宣布鬆綁原油正2 ETF前，前元大投信自行買進，證交所經查後表示這是正常造市活動。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

元大 S&P 原油正 2 （00672L）在 3 月 19 日獲金管會寬限清算後，隨即碰上油價大漲，遭市場質疑有內線交易之嫌，對此，證交所今 (8) 日發布查核結果並表示， 9 家造市券商後發現並無發現異常。

臺灣證券交易所表示，有關元大投信發行之元大標普原油正2 ETF（下稱該ETF），係由台新證券等2家證券商擔任參與證券商，及元大證券等7家證券商擔任流動量提供者。按參與證券商為ETF特有之申購買回機制的中介機構，可自行或受託辦理ETF申購及買回業務，透過申購買回機制平衡ETF折溢價，進而活絡市場。

請繼續往下閱讀...

證交所指出，當ETF出現折價時，參與證券商可透過專戶於次級市場上買進，以消弭折價，事後再適時賣出或於初級市場買回。至於流動量提供者係由具備參與證券商身分之證券商與發行ETF之投信公司簽約，於次級市場提供買賣報價並應買應賣，方便投資人買得到賣得掉，藉此提升次級市場流動性。流動量提供者亦須透過專戶進行造市活動。當ETF出現大量賣盤時，流動量提供者應於市場買進ETF，滿足投資人賣出ETF之需求，並可避免折價情況惡化，該等證券商之交易性質與純自營不同。

證交所表示，3月19日該ETF由溢價轉為大幅折價，元大證券等9家證券商依交易策略買進該ETF，致有市場所見3月19日部分證券商大量買超該ETF之情形。該等證券商表示，因ETF清算後，投信公司仍會分配其剩餘價值(淨值)予投資人，若以折價買進ETF並做好避險措施，仍能獲得折價與淨值間之價差利益，故該ETF達下市標準或啟動下市清算程序，不致影響該等證券商109年3月19日之交易策略與操作。

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關鍵字：

元大原油正2

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