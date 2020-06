俄國漏油「血染」北極圈河道　緊急事務部：已運抵64個儲油罐搶救

▲俄羅斯史上第2大漏油事件(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

西伯利亞工業城市諾里爾斯克(Norilsk)的3號發電廠的柴油,在上個月29日流進不遠的安柏那亞河(Ambarnaya River),成為俄國史上第2大的漏油事件。俄國緊急事務部發言人在8日表示,遭到污染的面積達2.7萬平方公尺,計畫中的64個儲油罐已經全部運抵諾里爾斯克,以收集洩漏的柴油。

在柴油外洩事件發生後,相關單位並未立即通報,總統普丁是經由媒體報導才知曉,對此相當震怒,除了痛斥發電廠主管外,也緊急在4日下令進入緊急狀態。

根據《環球網》報導,3號發電廠的一個除油罐破裂後,約有1.5萬公噸的柴油流入安柏那亞河,還有6000公噸流到土壤附近,讓安柏那亞河的水面染上一層紅的油汙。當局為搶救局面,緊急運送64個儲油罐到現場,並使用吸附劑搶救。

初步的調查報告指出,導致此次事件發生的主因,是因為當地永凍土層融化,使得地基塌陷鬆動,進而讓柴油儲油罐倒塌。

@GretaThunberg I hope that together we will raise our voice on this problem too, A satellite view at what rivers Ambarnaya and Daldykan outside Norilsk look now after the spill of more than 20,000 tonnes of diesel fuel #saveenvironment pic.twitter.com/N2cCxq5DSh