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巧新5月合併營收2.72億、月增26.2%！歐美豪華汽車品牌復工　拚逐月回溫

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▲巧新科技雲林廠。（圖／巧新科技提供）

▲巧新科技鍛造鋁合金輪圈，且具客製化輪圈實力，主要客戶為歐美豪華品牌車廠。圖為巧新科技雲林廠。（圖／巧新科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

汽車輪圈大廠「巧新科技」（1563）8日公布2020年5月合併營收達2.72億元，月增26.2%、年減51.44%；累計前5月合併營收為18.81億元，年減25.78%。主要是受惠於歐美地區逐步解封，帶動主要客戶豪華汽車品牌車廠的拉貨力道有所提升，挹注公司5月營收月成長26.2%的主因。

巧新表示，第二季營收受歐美地區封城短期影響，部分訂單有遞延出貨的情況，但隨著時序進入5月中後歐美各國陸續解封，逐步重啟經濟活動，已感受到旗下豪華汽車品牌客戶已開始回補備貨提升，整體營收將有望逐月重回正常水位。

請繼續往下閱讀...

巧新目前仍積極掌握訂單出貨時程，並持續拓展更多超跑與豪華汽車新車款合作的機會，以期疫情後客戶拉貨動能增加下，有助整體營運保持良好的成長動能。

巧新指出，觀察全球豪華汽車品牌車廠皆朝向電動車、油電混合車等智能化、節能減碳的技術發展進程，且往一般SUV休旅新車款推出來搶攻新車銷售市場份額為重點方向，有助於相關汽車零組件供應商開拓業務接單的空間。

展望2020年下半年，巧新透露，歐洲各國政府相繼推出汽車產業的援助計畫以及稅務優惠的刺激新車銷售市場復甦，加上歐美地區客戶陸續復工生產後，主要豪華汽車品牌客戶也加速新車上市步伐，看好歐美封城陸續解禁後的需求反彈，將透過德國、台灣兩地生產彈性供貨、自動化生產效益提升等策略，可望帶動整體營運明顯提升。

此外，巧新旗下屏東自動化新廠已取得多家高級汽車廠的量產許可，盼疫情回穩後盡速取得客戶產線認證，屏東自動化工廠的產能投入，將會大幅增加巧新對客戶的供貨能力及產品的整體競爭力，營運更上一層樓。

 
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