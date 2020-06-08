不妙！利息收入未見春天　兆豐金、華南金5月獲利皆下滑

▲兆豐金前5月稅後純益為83.58億元，EPS為0.61元。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

公股金控陸續公布獲利，兆豐金今年5月稅後純益29.91億元，較4月的34.37億元略有下滑4.46億元，累計稅後純益達83.58億元，每股稅後純益（EPS）0.61元；華南金5月甚至賺不到10億元，稅後純益僅為7.36億元，今年前5月的稅後純益仍在5.75億元中低檔徘徊。

兆豐金表示，5月雖然協助紓困多少影響利息收入，但是不論是在金融資產評價、股市的表現都已經回到原有的水準；另外子公司方面，像是兆豐證券受到股市的回春也賺了1.6億元；產險子公司也揮別出險以及虧損的陰霾，5月也小有獲利0.87億元；兆豐金表示，整體而言5月雖沒有搶眼的獲利表現，但也算是回到正常的水準。

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華南金5月份僅賺了7.36億元，較4月稅後純益12.87億元，獲利動能明顯下滑；加上繳交所得稅等，累計前5月稅後純益僅為5.75億元，EPS僅為0.05元。

華南金旗下的子公司獲利皆較4月下滑，以銀行來說，減少了約3億元的收入，主要是手續費的衰退包含財富管理、聯貸等收入皆不盡理想；5月又提存寶德能源呆帳，使呆帳提存增加1.2億元，加上呆帳回收減少8000萬元，使得呆帳處裡的獲利就少了2億元。另外，證券子公司也因為自營商操作買賣、認售權證都有衝擊，所以獲利也減少1.2億元。

整體而言，雖然兆豐金整體獲利回到應有水準，但是因為公股銀協助紓困，使兆豐金與華南金利息收入都未能見到春天，獲利動能多有所壓抑。

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