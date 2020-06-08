對美5月出口金額約42億美元　美擠下東協成第二大市場

▲防疫、新興商機與中美貿易戰等因素，推升美國5月成為台灣出口的第二大市場。（圖／路透社）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（8）日公布台灣5月海關進、出口貿易情形，受惠於中美貿易戰、遠距辦公以及新興商機等推波助瀾之下，我國對美5月的出口金額42.72億美元，睽違11年以來超越東協，成為我國出口第二大市場。

5月主要出口市場，呈現兩樣情；財政部公布，5月對陸港、美、日出口齊揚；對東協及歐洲則呈現縮減。

請繼續往下閱讀...

在對陸港出口方面，我國5月對其出口金額為121.2億美元，較去年同期增加11.4億美元、年增率10.3%，也創近10年新高。財政部分析，對大陸出口的依賴度增加，不單單是這個月，而是這一陣子以來都是如此，主要的出口項目仍是為電子零組件，主要因素是受到新興科技運用、5G和高效能運算的發展等，市場看好利基下升溫，較不易受疫情影響有所改變；另外5月也看到對陸、港出口中，光學器材持續增加，其出口重鎮也是中國大陸，推測可能與中國大陸積極復工、接到急單有關。

5月對美出口42.7億美元，創歷年單月新高，較去年同期增加3.6億美元、年增9.3%，也睽違11年出口值超越東協，成為第二大市場；主要出口項目包含資通訊產品等。財政部表示，主要是受惠於中美貿易戰、台商產能回流以及疫情所帶來的遠距商機，而美國陸續解封帶來的訂單效應等也有刺激作用。

就今年前5月來看，對中國大陸、香港與美國成為台灣出口相當重要的市場，對陸、港出口占比為41.5%，創十年來最高紀錄；對美國的出口占比14.5%，也有14年新高的紀錄。

電子零組件、資通訊商品 撐起我國出口半壁江山

出口的主要貨品當中，電子零組件與資通產品撐起出口的「半壁江山」，電子零組件5月出口金額達102.4億美元，繼續有百億元水準，年增12億美元、13.2%；資通訊產品出口39.5億美元，創歷史第三高紀錄，年增3.9億美元、10.9%。

財政部表示，就主要的國家當中，我國前5月的出口金額還有正成長1.5%，相較於南韓前5月-11.2%、中國大陸-7.7%、美國前4月-9.5%、日本-8.4%、香港-7.4%、新加坡-6.9%、德國-6.1%，算是「萬黑叢中的一點紅」了。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招