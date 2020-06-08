智伸科5月營收年減32.3%　累積前5月衰退19.9%！疫情緩和後…力拚Q3逐季回升

▲智伸科。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／台北報導

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551）8日公布2020年5月合併營收為4.36億元，年減32.25%；累計前5月合併營收為24.78億元，年減19.9%。智伸科認為，疫情受控後，旗下汽車關鍵零組件產品的拉貨力道逐月提升，將有助於營運回穩。

智伸科表示，今年飽受新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延短期影響公司業務接單、出貨時程、產能調配等彈性度的考驗，不過，目前隨著疫情逐漸控制下，重回以往生產出貨的正常軌道。

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台灣旭申廠部分，智伸科指出，在歐美地區汽車產業供應鏈於4到5月感受到主要客戶受到疫情影響拉貨緩慢，目前對旗下汽車關鍵零組件產品的拉貨力道預計會逐月提升，加上電子、醫療等相關零組件產品握有良好的訂單能見度，驅動公司在中國東莞、嘉善、台灣旭申3個生產基地的整體產能。

智伸科分析，觀察中國政府已釋出多項購車補貼藉以刺激消費者買氣後，歐洲政府在疫情放緩後，也相繼針對汽車產業祭出援助計畫，其中，德國、法國政府分別表示將投入50億歐元及88億歐元援助汽車產業，除了有望帶動消費者需求逐月回升，同時大力推進電動化、節能減碳等技術進程，對創造智伸科旗下多款引擎與傳動系統中的汽車關鍵零組件有利的業務拓展空間。

智伸科表示，集團有望隨著主要客戶拉高產能稼動率滿足品牌車廠需求，進而創造集團良好訂單能見度與出貨表現外，也積極計畫與旭申國際展開整合後之互補極大效益，打造更多品牌車廠不同新車款供應鏈。

展望第二季，智伸科認為，隨著疫情逐漸舒緩且全球各地陸續解封，主要客戶的拉貨力道預計會逐漸回到過往水準，雖大環境不確定性因素仍存在，但智伸科將密切與客戶協調後續出貨時程、掌握在手訂單保持在良好能見度，挹注今年整體營運有望逐季回升。

此外，智伸科也透露，將持續專注開發新技術應用且高附加價值的利基型產品，並同時加速進行完成產線多元認證，以因應後疫情時代面對產業鏈重新洗牌的可能性，憑藉高度競爭力持續搶占新車銷售市場的份額，以期創造整體營運長期穩定的成長動能。